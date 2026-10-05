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重陽敬老情暖 雙溪區牡丹、新基里長輩歡聚享幸福食光

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
透過溫馨餐敘與精彩表演，讓長輩在重陽節前夕感受到滿滿祝福。圖／觀天下有線電視提供
透過溫馨餐敘與精彩表演，讓長輩在重陽節前夕感受到滿滿祝福。圖／觀天下有線電視提供

重陽佳節將至，為弘揚敬老尊賢傳統美德，雙溪區牡丹里及新基里辦公處舉辦「115年重陽敬老暨銀髮食光，溫馨節慶餐敘活動」，邀請里內長輩齊聚一堂，在歡笑、美食與精彩表演中提前歡度重陽，讓長輩感受社區滿滿的人情溫暖。

本次活動特別感謝莒光獅子會李俊毅會長，以及國際獅子會300B2區第六專區第十一分區莒光獅子會長期關懷地方、熱心公益，慷慨贊助本次餐敘經費，讓長輩們能在溫馨的節慶氛圍中享用豐盛佳餚，歡度屬於銀髮長輩的幸福時光。

活動現場安排多元精彩的表演節目，由牡丹國小小提琴樂團及中正社區發展協會合唱團輪番演出，悠揚琴聲與溫暖歌聲交織，現場氣氛熱鬧溫馨，長輩們一邊享用美食，一邊欣賞演出，臉上洋溢著幸福笑容。

值得一提的是，活動中特別安排百歲人瑞祝壽儀式，由獅子會會長親自致贈祝壽金，向百歲長者獻上最誠摯的敬意與祝福，象徵社區對長輩長壽福氣的祝賀，也展現地方社團持續推動敬老公益、關懷長者的精神。

牡丹里及新基里辦公處表示，長輩是社區珍貴的資產，也是地方發展的重要力量。透過重陽敬老活動，不僅讓長輩們有機會走出家門、彼此交流，也凝聚社區情感，讓敬老、尊老的傳統在社區中持續傳承。

一場共餐，是一份陪伴；一份贊助，是一份關懷。牡丹里、新基里透過溫馨餐敘與精彩表演，讓長輩在重陽節前夕感受到滿滿祝福，也展現雙溪在地濃厚的人情味。最後，牡丹里及新基里辦公處祝福所有長輩「健康常在、平安喜樂、福壽綿長」，願每一天都擁有幸福、充實而美好的銀髮時光。

雙溪區 長輩 里長

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