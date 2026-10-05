雙溪、貢寮無自來水延管工程開工 改善居民無水可用問題

為改善貢寮區文秀坑及雙溪區魚行里長泰路一帶居民長年無自來水可用的問題，「貢寮區文秀坑無自來水延管工程」及「雙溪區魚行里至長泰路16鄰無自來水延管工程」合併施工，今(5)日舉行開工儀式，立法委員廖先翔、雙溪區長劉盈良、魚行里長許桂花及自來水公司等單位共同到場祈求工程順利，預計工期約三個月，完工後將改善居民用水條件，讓用水品質更有保障。

開工儀式現場，各單位共同為工程祈福，期盼施工過程平安順利，早日完成延管工程。過去部分住戶因地處偏遠，長期無法使用自來水，日常用水相對不便，如今透過延管工程，將自來水系統延伸到居民生活範圍。

雙溪區長劉盈良表示，無自來水地區的用水問題攸關居民日常生活，感謝相關單位共同推動工程，盼工程如期完成，讓居民能夠享有更穩定、安全的自來水，也提升居住品質。

魚行里長許桂花表示，這項工程是居民期待已久的建設，對長年沒有自來水的住戶來說相當重要，希望工程順利完成，讓居民未來用水更加便利，也能住得更安心、舒適。

立法委員廖先翔表示，偏遠地區居民使用自來水是基本的生活需求，過去受到地形及管線等因素影響，部分居民長年無法使用自來水，這次透過相關單位共同努力，終於推動延管工程，希望工程能夠順利完成，讓居民早日用到穩定、安全的自來水，改善生活品質。