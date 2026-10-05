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西門町同志酒吧案蔣萬安致歉 許淑華批：應完整追查、明確咎責

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員許淑華。聯合報系資料照
台北市議員許淑華。聯合報系資料照

台北市西門町同志酒吧日前遭警方搜索，過程中被爆警方疑羞辱身障人士引起熱議，市長蔣萬安今受訪致歉外，北市警局也已懲處不當執法的員警。不過，台北市議員許淑華認為，市民需要的，是完整的調查結果、明確的責任歸屬。

許淑華表示，西門町同志酒吧遭警方搜索，警方一開始強調依法執行、否認羞辱身障者，直到現場錄音曝光，才改口承認員警言語不當，並予以懲處。市民面對公權力，難道還得自己留下證據，才能讓政府正視受到的傷害？

她說，依法辦案，更應尊重程序、保障民眾尊嚴。持有搜索票，也不能合理化羞辱與不當對待。對於民眾質疑的不當上銬、要求下跪等情形，市府必須完整調查，清楚交代。更讓人擔心的是，這已經不只是單一局處出了問題。

許淑華說，社會局前社工涉嫌侵占長者逾千萬元存款，直到離職交接才發現異常；學生透過1999陳情，身分卻涉嫌遭教育局及校方人員洩漏，相關人員已被起訴；翡管局長也因涉嫌挪用公款遭免職查辦。

她嘆，長者把財產託付政府，學生相信求助會受到保護，市民相信警察會依法保障權利。當這些最基本的保障接連出現漏洞，受損的就是整個台北市政府的公信力。

許淑華喊話蔣萬安市長，從基層承辦到局處首長，問題一再發生，你不能只處理涉案人員，卻不交代市府的管理與監督出了什麼問題。主管有沒有落實督導？制度漏洞如何補起來？過去承諾的改善，到底做到了多少？

她認為，蔣萬安今天已經道歉，但市民需要的，是完整的調查結果、明確的責任歸屬，以及有期限、能檢驗的改善措施。台北是一座多元、友善的城市，市府更應正視每一位市民的處境，讓尊重落實在日常的服務與執法中。不要讓市民對政府的信任，在一次次事件中繼續流失。

西門町 蔣萬安 同志

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