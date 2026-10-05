深坑跨河橋終於動土 侯友宜巧遇老同事、30年前手繪海報物歸原主

深坑自行車道斷點卡關約6年終於迎來解方。新北市府今舉行深坑區行人及自行車跨河專用橋梁新建工程動土典禮，斥資1.76億元興建長112公尺、寬6公尺跨景美溪橋梁，採河中不落墩設計，完工後將串聯既有河濱自行車路網至深坑老街。新北市長侯友宜表示，「大家不要認為它只是在蓋一座橋」，除解決多年交通瓶頸，也盼打造更安全、友善的自行車環境，為深坑老街帶來更多人潮及商機。

侯友宜表示，景美溪右岸自行車步道如何進一步銜接深坑，地方討論約已有6年，原先希望利用沿線私人土地直接串聯自行車道，但因土地問題面臨不少困難，最後市府轉換方向，決定以興建跨河橋梁方式突破瓶頸。

「六年把它辦成，我最希望六天就把它解決。」侯友宜說，這座橋雖然不長，但跨越景美溪又不能在河中落墩，施工有一定難度，背後更是地方及市府團隊多年努力，「橋很短，但是人生的感情很長」。

新北市高灘處長黃裕斌表示，目前景美溪自行車道可銜接新店溪及台北市自行車路網，一路前往動物園等地，但要繼續前往深坑老街時仍有斷點。原先規畫沿景美溪右岸串聯，但沿線涉及私人土地，長期難以克服，騎士若要繼續前往深坑，可能得改走北深路或文山路，與汽機車共用道路。

市府因此改採跨越景美溪方式，興建行人及自行車專用橋，過河後利用既有河濱步道及道路系統，再往中正橋方向串聯至深坑老街，希望未來民眾可從台北、新北既有自行車路網，一路騎進深坑。

新橋採下路式桁架橋設計，全長112公尺、寬6公尺，中間不設橋墩；橋面中央規畫約2.2公尺寬自行車道，兩側設置人行空間，採人車分道。橋梁中段另規畫約30公尺休憩平台及座椅，提供民眾停留欣賞景美溪河岸景觀。

橋梁外觀採白色斜向外框搭配穿孔網板，欄杆也將融入深坑地方歷史文化元素；夜間則使用LED柔色系節能照明，兼顧使用安全及周邊自然生態。黃裕斌說，工程因兩側腹地及進場道路狹窄，施工難度高，先前也曾流標，後續將透過施工構台、鋼構分段銜接及大型鋼梁吊裝等方式克服。工程今年9月10日決標，決標金額1.76億元，工期570日曆天。

動土典禮上也出現一段溫馨插曲。侯友宜特別提起昔日共事的黃美華，回憶自己民國83、84年間擔任刑警大隊長時，，黃美華在人事單位服務，每當同仁偵破案件，她都會利用下班後的晚上時間，親手繪製海報，搭配相關案件的報紙剪報及文字，張貼在電梯前的公布欄，替辦案同仁加油打氣。

侯友宜說，「這個不是她的工作，人事主任沒有在畫海報」，但黃美華仍一張張親手製作；當時破案的隊長會在海報上簽名，其他隊長也要寫下鼓勵的話，無形中形成良性競爭，「寫別人的，自己沒得寫，怎麼會不好意思？」他形容，這些手繪海報成為當年刑警大隊正向激勵士氣的重要方式。

侯友宜表示，近日整理多年保存的資料時，又翻出這批約30年前的手繪海報，這些作品一路從民國83、84年間保存至今。原本沒想到黃美華今天會到場，看到老同事出席，他索性當場將整批海報交還給她，「30年了，物歸原主。」

侯友宜也翻開其中幾張海報，向現場展示黃美華當年的手繪作品，回憶過去一起為治安工作的歲月。他說，當年自己與刑警同仁在前線辦案，黃美華則在後方用一張張海報鼓舞大家，如今再次看到這些作品，「其實是一個讓我非常感動的事情」。

深坑跨河專用橋梁今動土，新北市長侯友宜（右二）持金鏟共同進行動土儀式。記者張策／攝影

深坑景美溪右岸步道銜接白鷺橋工程今舉行動土典禮，新北市長侯友宜與地方人士共同祈福工程順利。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今出席深坑景美溪右岸步道銜接白鷺橋工程動土典禮，與地方人士握手寒暄。記者張策／攝影

新北市高灘處長黃裕斌說明跨河橋梁工程規畫，新橋將跨越景美溪，串聯既有自行車路網至深坑老街。記者張策／攝影