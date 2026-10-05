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三重重新橋觀光市集10/9指定裝扮享1元購

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

為支持臺灣在地農業並回饋市民，新北市政府高灘地工程管理處與重新橋觀光市集委外廠商，將於115年10月9日（星期五）上午6時至下午2時，在重新橋觀光市集第7至8區舉辦「市集情意農—助農回饋日」。現場集結在地農牧、特產及園藝水族攤位，並推出「農夫Go！1元購」及農產品限時特賣，邀請民眾逛市集、支持在地農業。

高灘處處長黃裕斌表示，重新橋觀光市集長期提供多元商品及在地特色農產品，活動特別邀集臺灣在地農牧業者、特產及園藝水族攤商，展售各式堅果、梅子蜜餞、皮蛋、臺灣山葵（芥末）、蔬果、青草茶、八仙果、木藝品、植栽及水族用品等豐富商品，讓民眾一次選購優質農特產品，也為在地農友提供更多展售機會。

黃裕斌進一步表示，10月9日上午9時至9時30分將推出「農夫Go！1元購」，民眾只要穿戴至少1項農夫相關裝扮或農具，例如斗笠、汗衫、工作袖套、雨鞋或鋤頭等，前往市集8號橋墩旁活動攤位，即可用1元購得新鮮蔬果1份，限量300份，每人限購1份。參加者若自備環保袋，還可再獲得手搖飲環保提袋1個，數量有限，送完為止。

高灘處補充，活動當日上午9時30分至中午12時另有農產品限時特賣，現場將準備當季蔬果，以優惠價格叫賣促銷，回饋前來逛市集的遊客。歡迎市民朋友把握機會，揪親朋好友一同穿上農夫裝、逛市集、買好物，用消費支持臺灣在地農業。

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三重 市集 觀光

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