2026臺北時裝週 跨界時尚大秀盛大登場

照片取自臺北市政府

眾所矚目的《2026臺北時裝週 Taipei Fashion Week》跨界時尚大秀，10月3日於臺北流行音樂中心盛大登場。臺北市政府、文化部等單位共同辦理《2026臺北時裝週》，再度攜手全球時尚盛事 VOGUE Fashion’s Night Out，並由長年支持藝術與文化創意發展的豪華車壇品牌 LEXUS 共同呈獻，攜手打造年度跨界時尚盛典。今年以「Fashion is ＿＿＿＿」為題，打開時尚不被定義的無限想像，邀請時尚、音樂、藝術與文化跨界共創，讓每一個人都能以自己的方式填入答案。再度邀請金獎導演陳鎮川擔任創意總監，將時尚、舞台、音樂與影像等不同創意語彙融合，打造一場突破傳統伸展台框架的跨界時尚大秀。此次大秀集結 BOB Jian、Claudia Wang、JENN LEE、JUST IN XX、PCES、Story Wear 六組臺灣設計師品牌，從情感記憶、東西文化、傳統工藝、青年世代到永續時尚，以各自獨特的創作語彙回應「Fashion is ＿＿＿＿」的開放命題，展現臺灣時尚多元且不受框架限制的創意能量；同時首度攜手義大利時裝品牌 GENSAMI 登上大秀舞台，讓臺灣設計與義大利工藝於臺北展開跨國交流。音樂演出則集結金曲樂團傻子與白痴、金曲歌后艾怡良、人氣饒舌歌手婁峻碩等多組實力派音樂人，讓音樂與時尚在舞台上自由碰撞，共同譜寫屬於臺灣的跨界創意篇章。大秀現場，LEXUS 也同步展示前瞻純電豪華房車 ES 500e、動感洗鍊的運動房車 IS 300h F SPORT 與時髦前衛的都會跨界休旅 LBX，並以豪華星光禮車迎接眾星閃耀登場，讓時尚、音樂、設計與星光於臺北流行音樂中心交會，為今年的《2026臺北時裝週》寫下精彩篇章。

除了特別邀請泰國人氣藝人 Bright 驚喜現身，為星光紅毯注入國際魅力，現場更集結眾多影視、音樂與時尚界重量級藝人，星光陣容堪稱豪華。由今年紅毯御用的主持人楊千霈身穿著設計師Bob Jian 簡國彥設計師的服飾率先登場揭幕，優雅而有力量的造型完美呼應本屆「Fashion is ___ 」主題。隨後眾多藝人與時尚名人盛裝亮相，包括天心、邵雨薇、石知田、孫盛希、林思廷、牧森、袁漠遙、孫麥傑、劉修甫、曹佑寧、禾浩辰、吳品潔、吳子霏、邱偲琹、林映唯，以及新生代團體 ARKis 等，眾星以各自獨具特色的造型風格現身，展現當代多元時尚態度，也為臺北流行音樂中心增添璀璨星光。此次星光紅毯更搭乘 LEXUS 豪華星光禮車華麗登場，從Lexus 前瞻純電豪華房車 ES 500e、動感洗鍊的運動房車 IS 300h F SPORT 與時髦前衛的都會跨界休旅 LBX，以奢華曲線與耀眼光影成為大秀外最閃亮焦點。

全新舞台設計打開時尚想像 臺灣設計、國際交流與音樂跨界共譜年度大秀

本次跨界時尚大秀再次攜手金獎御用團隊，以全新舞台設計呼應「Fashion is ＿＿＿＿」主題，將巨型「IS」字樣融入舞台結構，讓主題精神化為最直觀的視覺語言。舞台以 Runway 環繞觀眾席，打破傳統伸展台的觀看方式，創造四面八方的觀賞視角，讓時尚不再只是單向被觀看，而是讓觀眾真正置身於秀場之中。主舞台更以兩層樓立體結構向上延伸，結合燈光、影像與空間設計，拓展服裝展演的高度與層次，讓每一個角度都成為觀看時尚的全新視線，也讓「Fashion is ＿＿＿＿」的想像在舞台上立體發生。本次大秀攜手臺灣頂尖模特兒經紀公司——凱渥、伊林、霏訊、星訊、風暴、丹藍、璽曜、Mooza、HER、ACE、OVER:FACE ，由秀導李立仁執導，演繹2027年春夏全新季度服飾，其中穿插鍍金級歌手輪番表演，帶給大家時尚與音樂交錯的節奏，掀起一波又一波驚嘆的視覺與聽覺饗宴。

大秀開場由人氣饒舌歌手婁峻碩登場，以〈No Rush〉＋〈刀〉與〈Rise〉兩首歌曲層層堆疊情緒，從沉著節奏到強烈能量，為時裝展演揭開序幕。緊接著，JENN LEE 設計師李維錚帶來《控制與失控的研究》，以傳統旗袍工藝結合當代哥德語彙，探索控制與失控之間的張力。

隨後，JUST IN XX 周裕穎以《暗夜博物館 II：拒絕成為期待的光》登場，以「Dark Lady」為核心，揉合時裝、神話與街頭語彙，描繪拒絕成為他人期待之光的女性形象；BOB Jian 簡國彥則以《那些留下來的，開始長出新的形狀》，從記憶、殘留與修復出發，重新轉化過往作品中的情緒與細節，探索服裝與記憶之間的關係。

秀場中段，金曲歌后艾怡良帶來〈言不由衷〉與〈Forever Young〉，以歌聲延伸情感、青春與時間的想像；演出後並特別安排溫慶珠紀念 VCR，回望這位臺灣時尚先驅的創作軌跡與時尚精神，讓經典與當代在此刻交會。

延續對情感與記憶的探索，Claudia Wang 王子欣帶來《You or Someone Like You》，以英國劍橋春日時光為靈感，將花卉、自然光影與英倫生活轉化為服裝語彙；PCES 李玉琪、暢芷荺與 Bruno Chung 則以《Dear Martin》寫下一封寄往青春期的未完書信，將青澀、迷惘與真實情感轉化為服裝語言。六組臺灣設計師最終由 Story Wear 陳冠百、陳敏芬以《LOVE》收束，從「LOVE FROM TAIWAN & MOTHER EARTH」出發，以臺灣的溫柔與韌性回應愛與和平，留下「LOVE is the solution. NOW is the future.」的訊息。

而今年大秀最具國際交流意義的篇章，則由義大利時裝品牌 GENSAMI 壓軸登場。首度參與《2026臺北時裝週》跨界時尚大秀的 GENSAMI，創下臺北時裝週首次由國外品牌加入大秀陣容的里程碑，以「Gensami’s Soul」為創作概念，讓義大利時尚工藝與臺灣設計力量在北流舞台展開跨國對話，為「Fashion is ＿＿＿＿」開啟更開放的想像。

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