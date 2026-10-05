北市選舉辯反毒 陳其邁：做好防毒是市長的工作

爭取連任的台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋針對反毒議題交鋒。高雄市長陳其邁今天表示，台北市政府應把防毒工作做好，這是台北市長的工作；他並以高雄經驗為例提供參考。

沈伯洋被質疑曾將毒品與藥物劃等號，蔣萬安3日晚間在臉書發文強調，危險來自模糊毒品與藥物的界線，呼籲別拿美沙冬計畫遮掩。藍綠雙邊激辯。

對此，陳其邁今天在市議會接受媒體聯訪表示，台北市政府應該把防毒的工作做好，這是台北市長的工作。自己只關心高雄市的毒品防制工作能不能落實。

陳其邁說，以高雄經驗來看，高雄是台灣唯一設有毒防局的地方政府，其最主要的工作就是統籌及協調各局處的毒品防制工作，及落實各項防毒、反毒等政策。

陳其邁說明，在前端預防部分，設有包括里辦公室、社區連鎖藥局共1200多個毒防關懷站。中段是緝毒，包括查察、取締毒品等相關治安工作。後端輔導部分，則結合包括治安機關或社工等社會安全網系統，輔導藥癮者回歸正常生活。

陳其邁說，毒品防制是常態性的工作，市府跟中央一起合作進行。「我對台北市的毒品防制工作沒有評論，但提供高雄的經驗給各位參考」。

此外，民進黨高雄市議員黃文益今天在議會贈送陳其邁甘蔗，祝福「節節高升」並暗諷蔣萬安丟棄甘蔗爭議。陳其邁表示，感謝黃文益的好意，自己市長任期將屆，感謝不分黨派的議員給予很多指導及禮物，他都會好好的珍惜。

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