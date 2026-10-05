板醫園區BOT案簽約 侯友宜：守護在地健康

久未公開露面的遠東集團董事長徐旭東今天率集團高層出席新北市政府板橋醫療園區BOT案簽約儀式。市長侯友宜表示，年底前可完成拆遷並推動興建，盼儘速營運守護在地健康。

市府今天舉辦板橋醫療園區BOT（興建營運轉移）案簽約儀式，久未公開露面的徐旭東及其子女徐國梅及徐國安，弟弟徐旭平、遠東集團公益事業執行長王孝一等集團高層都出席，顯示對此一投資案的重視。

徐旭東致詞時不改幽默，不僅肯定侯友宜的施政表現，還直呼侯友宜為「侯老大」，以及不希望在蓋好醫院後看到他，談到其建築理念及對板橋的蛻變期許時，笑說好好解釋，可能要談到晚上。

徐旭東表示，要建立更先進的醫療系統，必須仔細規劃，因此在板醫園區的規劃上，不僅要醫療科技化，也要重視採光及進出方便，尤其在醫療人員缺乏情形下，醫療資源不僅要集中，還要提升研發能量。

亞東醫院院長邱冠明表示，在高齡化的社會，未來醫院將走進社區，因此，將打造板醫為無藩籬的醫院，不僅要落實醫療分級理念，以及要建立為智慧醫療的示範基地，全面導入人工智慧、遠距醫療及智慧病房、健康數據整合平台。

侯友宜表示，板橋醫療園區總投資金額達新台幣125億元，其中含市府BTO（興建移轉營運）9.1億元，營運年限為55年，病床數達513床及長照148床，盼讓板醫園區未來能成為智慧化、人本化、永續化的現代醫療醫院。

他表示，衛生局於今年底搬遷後，市府將立即啟動既有建物拆除並推動園區興建，希望未來板醫園區跟亞東醫院並肩作戰，也會一起成長、守護板橋在地人民的健康。