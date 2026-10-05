強化食安應變力 蔣萬安：擴編33人、地方之最

因應北市近年美食街、學校午餐有食安事件發生，市長蔣萬安今天視察衛生局實驗室時表示，已推四大革新提升查核、檢驗量能，這次添33人，是所有地方衛生局首次如此大規模擴編。

作為主力消費市場，北市近年百貨美食街、學校營養午餐陸續發生食安事件，北市衛生局檢驗科實驗室推動四大革新。蔣萬安今天前往視察，受訪時說，食安是施政的重中之重，2024年決定全面提升查核、檢驗量能。

蔣萬安說，包括擴編食安人力、強化檢驗技術、採購最高階儀器設備，以及主動監控；這次增加33名人力，這是所有地方衛生單位第一次有如此大規模的擴編。

黃建華說，革新一是增補33名人力，強化稽查、抽驗、檢驗及重大食安事件應變力，稽查抽驗量能可提升10%。112年至114年間，稽查增加至少2200家次，年度食品抽驗由4000件增至5000件，增加1000件；並成立「食因性疾病檢驗組」，投入高階儀器操作及檢驗技術開發，提升風險辨識與應變效率。

他說，並主動稽查百貨美食街及星級旅館、網紅餐廳、知名宴席餐廳等人氣餐飲，推動必比登及上市櫃業者食材登錄與美食街自主管理，建置英、越、印尼及泰語等4外語食安線上課程，讓業界人員學習、精進。

黃建華說，革新二讓檢驗能力涵蓋新興病原、天然毒素及特殊危害，已建立唐菖蒲柏克氏菌、諾羅病毒、邦克列酸、海洋毒素及菇類毒素等檢驗技術，新建13種檢驗方法，完成3571件食品監測；持續建置病原菌PCR及毒素檢驗技術，縮短檢驗時間、提升對罕見病原體及天然毒素的辨識力。

革新三，擴充液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）、氣相層析串聯質譜儀（GC-MS/MS）及分子生物檢測設備，強化病原體、天然毒素、化學污染物及新興危害的檢驗能力，並導入快速檢驗技術、擴充質譜資料庫，支援食安事件判讀，完成2582件食品中毒案件檢驗。

革新四，除例行抽驗，持續擴大執行風險專案，113年至115年推動12項抽驗新專案，增加早餐店、知名餐廳及熱炒店等高關注店的抽驗；113年修訂食品中毒處理程序，結合檢驗技術與現場調查，提升事件應變效率，並跨局處查核校園午餐。