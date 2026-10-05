國慶設備安裝、預演作業需求 總統府周邊連4天交管

國慶大會活動將至，台北市警察局中正第一分局今天表示，為配合設備安裝、預演及夜間演練作業，凱道和總統府周邊路段將進行車輛交通疏導管制措施。

中正一分局上午發布新聞稿表示，為配合10日國慶大會活動，今天深夜11時起至8日（週四）清晨5時止，將於中正區凱達格蘭大道及總統府周邊重慶南路等路段辦理設備安裝、預演及夜間演練作業，為維護活動交通秩序與安全，已規劃交通疏導管制措施。

由於今晚11時起至6日（週二）上午6時止辦理設備安裝作業，7日（週三）及8日（週四）每天凌晨0時至清晨5時進行憲兵夜間教育訓練，中正一分局說明，相關管制路段包括，凱達格蘭大道【重慶南路（含）至懷寧街（不含）】東、西雙向全線。

以及，懷寧街與寶慶路口、懷寧街與衡陽路口，擴大管制北往南方向；重慶南路【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向全線，另重慶南路與衡陽路口擴大管制北往南方向。

中正一分局指出，6日（週二）上午10時起至下午5時止進行國慶大會預演，活動範圍為「忠孝西路（含南側2線車道）、永綏街（含）、襄陽路（不含）以南，懷寧街、公園路（均不含）以西，愛國西路（含）以北，博愛路（含）、桃源街（不含）以東」的區域。

相關管制路段為，凱道【重慶南路（含）至公園路（不含）】東、西雙向全線；貴陽街【公園路至桃源街（均不含）】東、西雙向全線；愛國西路【公園路（不含）至博愛路（含）】東、西雙向全線；長沙街【桃源街（不含）至博愛路（含）】東、西雙向全線；寶慶路【桃源街（不含）至懷寧街（含）】東、西雙向全線。

以及，衡陽路【懷寧街（含）至桃源街（不含）】東往西方向全線；襄陽路【懷寧街（不含）至重慶南路（含）】東、西雙向全線，另襄陽路與館前路口擴大管制往西；武昌街【懷寧街（不含）至博愛路（含）】東往西方向全線；漢口街【延平南路至懷寧街（均不含）】西往東方向全線；開封街【懷寧街（不含）至博愛路（含）】東往西方向全線。

還有，忠孝西路【博愛路至重慶南路（均含）】西往東方向南側2線車道；懷寧街【襄陽路（不含）至貴陽街（含）】南、北雙向全線；重慶南路【忠孝西路（含南側2線車道）至愛國西路（含）】南、北雙向全線；博愛路【愛國西路（含）至忠孝西路（含南側2線車道）】南、北雙向全線。

中正一分局呼籲，民眾可提前於中華路、中山南路、公園路改道行駛忠孝西路、愛國西路、南海路、和平西路等路段，另管制時間內行經相關路段的各路線公車，由台北市公運處協調公車業者配合改道行駛，請民眾多加留意。