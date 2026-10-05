多元營收…捷運墩柱廣告 民代質疑影響市容

新北市捷運環狀線、輕軌墩柱附掛建案廣告，去年新北捷廣告收入九千六百多萬元，淡海輕軌墩柱收益約一○三一萬元。帶進多元營收，也被質疑影響市容，地方建議改以綠色植栽、藝術創作或留白提升美感。新北捷運公司表示，將廣納各界意見，在營運收入與維護城市美學間取得平衡。

市議員陳世軒說，新莊思源路環狀線墩柱張貼不少建商、代銷廣告，地方認為缺乏美感，今年淡海輕軌及環狀線墩柱廣告收入約六○九萬元，在捷運公司整體廣告收入占比不算高。

陳世軒說，若能顧好環境、市容，自然有更多人想移居，才是最好廣告。捷運公司有規範一些格式標準，但張貼起來七彩繽紛，視覺效果雜亂，整體設計有進步空間。陳直言「捷運公司沒賺這筆錢不會影響營運」，可尋找其他廣告收入來源，在車廂或車站等人流較多處，墩柱可留白或融入藝術巧思，不妨借鏡國外做法，新加坡、墨西哥、巴黎將墩柱藝術化，種植栽或設與市民互動的藝術裝置，比貼廣告更美觀。

新北捷運公司表示，環狀線墩柱廣告依新北市大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法公開招商，盈餘挹注於捷運營運與維護，活化墩柱空間是改善財務結構的措施，是維持票價穩定與轉乘優惠的關鍵基礎。

新北捷強調，商業廣告的實務需求與城市景觀美學之間存在本質差異，面對各界關注與期許，將在維持業外收入與降低視覺衝擊之間採取更積極管理作為。除落實全國首創的「契約範本」嚴格規範廠商責任，務實導入「視覺把關」與「分區管理」機制，建立客觀的廣告設置準則，引導業主適度留白並簡化排版，在保障商業效益時，減輕對公共環境視覺負擔。基於行車安全優先，重要路口維持全面淨空，確保商業發展不影響交通安全與公共秩序。