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捷運墩柱廣告 專家：融入藝術 為都市景觀加分

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導
新北捷運公司將環狀線墩柱招商。記者黃子騰／攝影
新北捷運公司將環狀線墩柱招商。記者黃子騰／攝影

新北捷運環狀線、輕軌墩柱成為建商廣告版面，專家提醒景觀是公共財，捷運公司可透過美學小組等機制把關，廣告業主也要翻轉觀念，「愈留白愈看得清楚」，各方若都有藝術化思維，墩柱廣告物可為流動景觀加分。

中華民國景觀學會榮譽理事長郭瓊瑩說，捷運、輕軌墩柱不會不能附掛廣告物，可思索能否將六根墩柱當成一幅畫來設計構思，把八根墩柱設計成清明上河圖等，都是可嘗試與想像的做法。可高明地傳遞訊息，廣告就是要發揮效益，刺激好奇心，例如用一首詩、開窗就能聞到海的味道等文案，傳遞的是價值觀、是境界，「廣告效果，通常間接比直接好」。

身兼世界色彩學會會員的郭瓊瑩說，環境色彩研究是城市美學一環，色彩在都市、鄉村如何發揮畫龍點睛效果，是許多國家都重視的事。以基隆正濱漁港彩虹屋為例，彩虹屋的誕生其實溝通了六年，涉及個人產權、公部門資源運用，及美學設計如何發揮，過程需要不斷溝通。

她認為，捷運墩柱廣告物可以創造營收，不會不能做，要設法對城鄉美學做出貢獻，對整體景觀必須是加分而非減分。

郭瓊瑩建議，新北捷運公司可導入視覺分析，採取分區概念，避免被分割得太破碎。搭捷運是一個動態景觀，從車廂內看風景，或從路上經過會有不同感受，若是開車經過，以開車速度，如何觸及到廣告上的資訊，必須站在受眾的心理、需求去考量。

「夜間的照明設計，也是美學一環。」夜間時段的光設計，可以呈現不同美感，只要用心布局及把關還是可以得分。

藝術 輕軌 捷運公司

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