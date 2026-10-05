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北市府啟動路燈升級計畫 每年減少7千噸碳排放

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市府今年啟動路燈全面升級計畫，將於主要路口換裝雙色溫LED燈具，同時降低眩光與環境光汙染，預期每年減少近七千噸碳排放。圖／北市公園處提供
北市府今年啟動路燈全面升級計畫，將於主要路口換裝雙色溫LED燈具，同時降低眩光與環境光汙染，預期每年減少近七千噸碳排放。圖／北市公園處提供

為提升台北市夜間道路安全、城市照明品質、及智慧治理效能，北市府今年啟動路燈全面升級計畫，將於主要路口換裝雙色溫LED燈具，同時降低眩光與環境光汙染，預期每年減少近七千噸碳排放。

北市公園處表示，本計畫採民間融資提案架構，履約期為十一年，將於主要路口換裝雙色溫LED燈具，且依市區、山區及產業道路等不同需求，配置相應LED燈具，提供更舒適的照明環境。

路燈換裝工程自今年九月十七日進行，於一年內完成約十三點五萬盞路燈及照明設備換裝。

其餘約一點八萬盞尚未屆保固年限設備，將配合使用年限於二○二九至二○三○年間陸續更新。

計畫完成後，全市將換新約十五點三萬盞路燈及照明設備，並納入約十八萬盞設備的維運管理。

另外，因應道路型態多元，涵蓋商業區、住宅區及巷弄空間有限區域，施工期間須兼顧夜間作業、交通維持、材料調度及民眾生活，將要求施工團隊落實安全管理，妥善安排施工時段與交通維持措施，降低工程對交通及日常活動影響。

至於北市近山步道也將建置專屬生態照明系統，降低對夜行性動物干擾；快速道路、河濱公園及特殊路段等不易即時通報區域，市府也將布建逾一萬盞智慧路燈，透過故障偵測、主動斷電復電與自動回報等功能，將維修時效由約三日縮短至二十四小時內，大幅提升管理與維護效率。

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