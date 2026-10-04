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北市：醫療人員運行戒治據點 非社工或社區中心

中央社／ 台北4日電

毒品議題引發藍綠論戰。台北市衛生局今天表示，美沙冬替代療法不應混淆成提供毒品，北市戒治措施是確保毒品不擴散、藥癮者不受傳染，由醫療人員運行服務據點，非社工或社區中心。

民進黨台北市長參選人沈伯洋被質疑曾將毒品與藥物劃等號，蔣萬安3日晚間在臉書發文強調，危險來自模糊毒品與藥物的界線，呼籲別拿美沙冬計畫遮掩。貼文後2小時即湧入10萬筆留言激戰，4日晚已逾50萬筆留言，藍綠雙邊激辯。

針對戒治措施，台北市衛生局發布新聞稿指出，行之有年的美沙冬維持療法與清潔針具政策等戒治措施，與民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋倡議的「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制」完全不同，呼籲外界切勿混淆，且市府不贊同除罪化，也不贊同「提供毒品使用」的方式。

衛生局表示，目前北市執行實況包含設有34處藥局做為清潔針具衛教諮詢服務站，由藥師提供一對一衛教諮詢與轉介服務，另有台北市立聯合醫院陽明院區、昆明院區及三軍北投院區3處醫事機構，作為衛教諮詢地點。

其次，北市設有19台清潔針具自動服務機及回收桶，最重要的目的是減害，避免因共用針具傳染疾病；且參與清潔針具計畫的藥癮者若以領取的針具施打毒品，仍將法辦，不會獲得任何刑法方面的豁免權。

再者，北市藥癮機構有提供美沙冬替代治療，此藥品採口服，受治者須在院區內、由醫療人員目視完成服藥、不可帶出；目前有4家院區提供服務，即台北市立聯合醫院松德院區、林森中醫昆明院區、陽明院區、三軍總醫院北投分院附設民眾診療服務處，全年無休。

衛生局表示，不希望專家與基層的長期付出遭誤解，市府是依循衛生福利部疾病管制署「藥癮愛滋減害計畫」推動美沙冬替代療法及清潔針具服務，盼降低藥癮者因共用針具、稀釋液及相關器具發生愛滋病毒及其他血液傳染病的感染風險，並結合衛教諮詢、篩檢及轉介戒癮治療，逐步建立完整的藥癮愛滋減害服務網絡。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

社工 北市 蔣萬安

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