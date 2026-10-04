快訊

趙建銘已還2300萬「再加碼千萬」？ 女友人聲明揭細節 陳幸妤回應

捲入代孕風暴 薔薔決定離開台灣！親赴美國做這件事

沈伯洋競總成立！主辦單位宣稱突破3萬人 蔡康永現身搖滾區

聽新聞
0:00 / 0:00

坪林北勢溪深潛移除371尾外來種 新北攜手海大推積極生態治理

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
專業潛水團隊進行潛水移除外來種作業。圖／新北市農業局提供
專業潛水團隊進行潛水移除外來種作業。圖／新北市農業局提供

為掌握外來魚種分布狀況，降低對原生魚類及生態的影響，新北市農業局與海洋大學於坪林北勢溪展開水下生態調查及外來魚種移除，共移除吳郭魚、吉利慈鯛及巴西珠母麗魚及中小型魚隻合計371尾，調查資料將作為外來魚種管理及生態治理的參據。

農業局指出，今年導入專業水肺潛水方式，由研究團隊直接深入水下環境，實際觀測魚類活動情形及溪流棲地狀況，並詳實記錄採捕魚種及性質資料，逐步建立完整的溪流生態管理資料庫。所有採捕魚種於完成科學紀錄後，將依標準程序進行後續人道處理、運送及銷毀，嚴防外來魚種再次進入其他水域。

近年北勢溪部分外來魚種可能因民眾放生、棄養及餵養等因素進入溪流並逐漸建立族群，與原生魚類競爭食物及棲地，影響溪流原有物種組成及生態平衡。外來種管理不能只著眼於單次移除數量，更需透過長期與系統性的調查，掌握族群消長、分布及棲地狀況，才能精準評估移除成效與滾動式修正管理策略。

農業局長諶錫輝表示，守護原生魚類除依靠傳統封溪措施，更須結合科學監測及主動管理，才能維持溪流生態平衡。新北市長期推動封溪護魚逐漸展現成果，不僅於北勢溪源頭已發現體長僅約3公分的珍稀原生魚種噶瑪蘭青鱂，上游原始支流亦曾記錄到珍貴的陽明山吻鰕虎族群，極具生態指標意義。

諶錫輝指出，新北市今年率全國之先訂定新北市封溪護魚管理指引，明確建立外來種移除與原生物種復育等案件審查機制，引領封溪護魚從單純禁止採捕，全面升級邁向積極生態治理。

農業局提醒，愛魚不等於把魚放進溪裡，過去基於善意的放生活動，若未經專業評估，也可能造成外來物種擴散或影響原有生態系。請民眾勿任意放生、棄養或餵養魚類，共同守護原生魚類及溪流生態，讓北勢溪持續成為珍貴水域生物安心棲息的家。

吉利慈鯛，又稱吉利吳郭魚。圖／新北市農業局提供
吉利慈鯛，又稱吉利吳郭魚。圖／新北市農業局提供

外來魚種藍寶石。圖／新北市農業局提供
外來魚種藍寶石。圖／新北市農業局提供

新北市農業局與海洋大學團隊現場同步於岸邊以大型圍網採捕中小體型外來魚種。圖／新北市農業局提供
新北市農業局與海洋大學團隊現場同步於岸邊以大型圍網採捕中小體型外來魚種。圖／新北市農業局提供

新北農業局攜手<a href='/search/tagging/2/海大' rel='海大' data-rel='/2/108018' class='tag'><strong>海大</strong></a>移除外來魚種，齊力守護溪流生態。圖／新北市農業局提供
新北農業局攜手海大移除外來魚種，齊力守護溪流生態。圖／新北市農業局提供

坪林 生態 海大

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「離水不死、還會走路」金門珍稀攀鱸復育 200尾魚重返陵水湖

農業部回應恢復12夜提案 保育團體：不應再以凝聚共識為由拖延修法

從園藝觀賞到生態浩劫 外來種「人厭槐葉蘋」2005 年入侵宜蘭

廢棄漁網成鱟的死亡陷阱 金門啟動潮間帶巡護、清網保育

相關新聞

捷運墩柱廣告也能成為流動景觀 專家：愈留白愈看得清楚

新北捷運環狀線、輕軌墩柱成為建商廣告版面，日前遭議員質疑影響市容。專家提醒景觀是公共財，捷運公司可透過美學小組等機制把關，廣告業主也要翻轉觀念，「愈留白愈看得清楚」，各方若都有藝術化思維，墩柱廣告物也可以為流動景觀加分。

捷運墩柱建案廣告議員憂影響市容 籲植栽或藝術創作捷運公司回應了

新北市捷運環狀線、輕軌墩柱成為建商廣告版面，議員質疑墩柱廣告收入占比不高卻直接影響市容，建議改以綠色植栽、藝術創作或直接留白，讓捷運設施與美感結合。新北捷運公司表示將持續廣納各界意見，在營運收入與維護城市美學間取得平衡。

萬華大善人「刈包吉」廖榮吉離世 家人慟：住院仍掛心社會弱勢

人稱「刈包吉」的廖榮吉曾連續30餘年在春節期間自掏腰包舉辦「寒士愛心尾牙」款待街友，是北市萬華區知名善人，近日家人證實他於9月29日離世，享壽86歲，消息傳出令地方人士及曾經受惠的民眾深深哀悼。

請改道！台78線古坑交流道夜間封閉2晚 10月6、7日晚間9時起施工

配合交通部公路局南區公路新建工程分局辦理「國道3號古坑交流道平面側車道工程」，進行跨越橋懸臂工作車推進施工，台78線東向39K至43K路段將實施夜間封閉，提醒用路人提前改道。

坪林北勢溪深潛移除371尾外來種 新北攜手海大推積極生態治理

為掌握外來魚種分布狀況，降低對原生魚類及生態的影響，新北市農業局與海洋大學於坪林北勢溪展開水下生態調查及外來魚種移除，共移除吳郭魚、吉利慈鯛及巴西珠母麗魚及中小型魚隻合計371尾，調查資料將作為外來魚種管理及生態治理的參據。

路殺熱點也能導航！新北攜手路殺社、導航王 野生動物提醒再升級

今天（10月4日）是世界動物日，新北市動保處攜手農業部、路殺社及導航王APP，將野生動物通報、路死及觀察資料彙整轉化為導航王的行車提醒資訊，讓駕駛人在行經相關區域時提前提高警覺、留意路況，讓既有道路警示再增加一項數位提醒管道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。