坪林北勢溪深潛移除371尾外來種 新北攜手海大推積極生態治理

為掌握外來魚種分布狀況，降低對原生魚類及生態的影響，新北市農業局與海洋大學於坪林北勢溪展開水下生態調查及外來魚種移除，共移除吳郭魚、吉利慈鯛及巴西珠母麗魚及中小型魚隻合計371尾，調查資料將作為外來魚種管理及生態治理的參據。

農業局指出，今年導入專業水肺潛水方式，由研究團隊直接深入水下環境，實際觀測魚類活動情形及溪流棲地狀況，並詳實記錄採捕魚種及性質資料，逐步建立完整的溪流生態管理資料庫。所有採捕魚種於完成科學紀錄後，將依標準程序進行後續人道處理、運送及銷毀，嚴防外來魚種再次進入其他水域。

近年北勢溪部分外來魚種可能因民眾放生、棄養及餵養等因素進入溪流並逐漸建立族群，與原生魚類競爭食物及棲地，影響溪流原有物種組成及生態平衡。外來種管理不能只著眼於單次移除數量，更需透過長期與系統性的調查，掌握族群消長、分布及棲地狀況，才能精準評估移除成效與滾動式修正管理策略。

農業局長諶錫輝表示，守護原生魚類除依靠傳統封溪措施，更須結合科學監測及主動管理，才能維持溪流生態平衡。新北市長期推動封溪護魚逐漸展現成果，不僅於北勢溪源頭已發現體長僅約3公分的珍稀原生魚種噶瑪蘭青鱂，上游原始支流亦曾記錄到珍貴的陽明山吻鰕虎族群，極具生態指標意義。

諶錫輝指出，新北市今年率全國之先訂定新北市封溪護魚管理指引，明確建立外來種移除與原生物種復育等案件審查機制，引領封溪護魚從單純禁止採捕，全面升級邁向積極生態治理。

農業局提醒，愛魚不等於把魚放進溪裡，過去基於善意的放生活動，若未經專業評估，也可能造成外來物種擴散或影響原有生態系。請民眾勿任意放生、棄養或餵養魚類，共同守護原生魚類及溪流生態，讓北勢溪持續成為珍貴水域生物安心棲息的家。

吉利慈鯛，又稱吉利吳郭魚。圖／新北市農業局提供

外來魚種藍寶石。圖／新北市農業局提供

新北市農業局與海洋大學團隊現場同步於岸邊以大型圍網採捕中小體型外來魚種。圖／新北市農業局提供