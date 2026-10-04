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路殺熱點也能導航！新北攜手路殺社、導航王 野生動物提醒再升級

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北動保處在汐止區以穿山甲設道路警示牌。圖／新北市動保處提供
新北動保處在汐止區以穿山甲設道路警示牌。圖／新北市動保處提供

今天（10月4日）是世界動物日，新北市動保處攜手農業部、路殺社及導航王APP，將野生動物通報、路死及觀察資料彙整轉化為導航王的行車提醒資訊，讓駕駛人在行經相關區域時提前提高警覺、留意路況，讓既有道路警示再增加一項數位提醒管道。

動保處表示，新北市過去已針對野生動物較常出現的區域，陸續設置野生動物出沒警示告示牌，提醒用路人行經山區及郊區道路時提高警覺、減速慢行。此次合作整合新北市既有野生動物通報資料，以及路殺社長期累積的路死、目擊及觀察資料，經相關資料彙整及分析後，將具相關紀錄的道路區域轉化為導航提醒資訊。提醒範圍涵蓋新北部分山區、郊區及自然環境與道路交會區域，讓駕駛人在規劃或行駛路線時，也能知道部分道路區域曾有野生動物路死、目擊或觀察紀錄，增加注意道路兩側及前方路況的機會。

動保處指出，穿山甲、山羌、鼬獾、白鼻心、麝香貓等野生動物，都可能出現在新北山區及郊區道路與自然環境交會的區域。動物在覓食、移動或繁殖期間，可能出現穿越道路的情形，因此除了既有道路警示，也可運用數位工具增加提醒管道。並非取代現有道路警示，也不是即時偵測野生動物位置，而是將既有生態資料轉化為行車提醒，提供用路人多一層參考；提醒資訊也不代表駕駛人行經該區域時一定會有野生動物出沒。

農業部生物多樣性研究所研究員林德恩表示，民眾透過1999等管道提供的動物通報資訊，除了協助處理個案，也能累積成為了解野生動物活動情形的重要參考。透過長期累積的路死、目擊及觀察資料，可作為了解部分道路周邊野生動物活動情形的參考，再將相關資訊轉化為駕駛人容易理解的導航提醒，讓生態資料有更多實際應用的可能。

新北市動保處表示，野生動物與道路環境的安全需要生態資料、用路人行為及各相關單位共同配合，提供野生動物相關資訊，增加駕駛人的行車提醒管道；民眾如發現受傷或死亡的野生動物，可撥1959動保專線或1999市民熱線通報，通報資料也可作為後續了解野生動物活動情形及道路生態環境的參考。

新北動保處於路殺熱點路段設置告示牌。圖／新北市動保處提供
新北動保處於路殺熱點路段設置告示牌。圖／新北市動保處提供

新北動保處攜手新店達觀里設置動物告示牌。圖／新北市動保處提供
新北動保處攜手新店達觀里設置動物告示牌。圖／新北市動保處提供

民眾通報遭路殺山羌。圖／新北市動保處提供
民眾通報遭路殺山羌。圖／新北市動保處提供

民眾通報遭路殺穿山甲。圖／新北市動保處提供
民眾通報遭路殺穿山甲。圖／新北市動保處提供

野生動物 動物 導航

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