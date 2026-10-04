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捷運墩柱廣告也能成為流動景觀 專家：愈留白愈看得清楚

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新莊思源路環狀線墩柱皆是建商廣告。記者黃子騰／攝影
新莊思源路環狀線墩柱皆是建商廣告。記者黃子騰／攝影

新北捷運環狀線、輕軌墩柱成為建商廣告版面，日前遭議員質疑影響市容。專家提醒景觀是公共財，捷運公司可透過美學小組等機制把關，廣告業主也要翻轉觀念，「愈留白愈看得清楚」，各方若都有藝術化思維，墩柱廣告物也可以為流動景觀加分。

中華民國景觀學會榮譽理事長郭瓊瑩說，捷運、輕軌的墩柱不會不能融合廣告物，可思索能否將6根墩柱當成一幅畫來設計構思，把8根墩柱設計成清明上河圖等，都是可以嘗試與想像的做法。透過高明地傳遞開發訊息，廣告就是要發揮效益，刺激好奇心，例如用一首詩、開窗就能聞到海的味道等文案，傳遞的是價值觀、是境界，「廣告效果，通常間接比直接好」。

同時也是世界色彩學會會員的郭瓊瑩說，環境色彩研究是城市美學的一環，色彩在城市、在鄉村如何發揮畫龍點睛效果，是許多國家都重視的事。以基隆正濱漁港彩虹屋為例，彩虹屋的誕生其實溝通了6年，涉及個人產權、公部門資源的運用，及美學設計如何發揮等，過程需要不斷溝通。

她認為，捷運墩柱廣告物可以創造營收，不會不能做，要設法對城鄉美學做出貢獻，對整體景觀必須是加分而非減分。

郭瓊瑩建議，新北捷運公司可導入視覺分析，可採取分區概念，比較不會感覺被分割得太破碎。因為搭捷運是一個動態景觀，從車廂內看風景，或從路上經過會有不同感受，若是開車經過，以開車的速度，如何觸及到廣告上的資訊，必須站在受眾的心理、需求去考量。

「夜間的照明設計，也是美學一環。」夜間時段的光設計，可以呈現不同的美感，只要用心布局及把關，還是可以得分。

捷運 廣告 輕軌

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