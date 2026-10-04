捷運墩柱建案廣告議員憂影響市容 籲植栽或藝術創作捷運公司回應了

新北市捷運環狀線、輕軌墩柱成為建商廣告版面，議員質疑墩柱廣告收入占比不高卻直接影響市容，建議改以綠色植栽、藝術創作或直接留白，讓捷運設施與美感結合。新北捷運公司表示將持續廣納各界意見，在營運收入與維護城市美學間取得平衡。

新北市議員陳世軒日前在議會質詢時指出，新莊思源路環狀線墩柱張貼各式建商、代銷廣告，其實有損市容。陳世軒表示，去年新北捷運廣告收入約9600多萬元，其中墩柱廣告來自淡海輕軌收入約1031萬元。今年淡海輕軌及環狀線墩柱廣告收入則約609萬元，與捷運公司整體廣告收入相比占比並不高。

陳世軒說，如果把環境弄得漂亮讓市容變好，就會有人想要搬來這個地方，這才是最好的廣告，大家會想住在這個地方，自然房價與銷售量就會有好。雖然捷運公司有規範一些格式標準，但張貼起來七彩繽紛，看起來還是相對雜亂，這是整體設計與視覺上的問題。

陳世軒指出，「捷運公司沒有賺這筆錢不會倒」，可以尋找其他廣告收入來源，例如車廂或車站等人流較多的地方，墩柱則可以留白或做藝術。從國外的例子來看，不管是新加坡，還是墨西哥、巴黎，他們是把墩柱拿來藝術化，不管是種植栽，或是跟市民互動的藝術裝置。這樣的做法比貼廣告更有效益、更美觀。種植栽還可成為城市的空氣濾網淨化空氣，這是應該推廣的概念。

陳世軒強調，市容是最高原則，如果覺得管理維護太費工夫，至少乾乾淨淨的柱子（留白）也可以提升市容，市長侯友宜也認為這是應該去做的，甚至提到三鶯線捷運已把這個概念融入，期待未來環狀線可以做這樣的考量。

新北捷運公司表示，環狀線墩柱廣告均依新北市大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法辦理公開招商，相關附屬事業盈餘將全數挹注於捷運營運與維護。活化墩柱空間不僅是改善財務結構的必要措施，更是維持票價穩定與轉乘優惠的關鍵基礎，期能持續提供市民優質的運輸服務。

新北捷運公司強調，在廣告管理方面依契約範本嚴格規範承租廠商對於廣告設置、內容及後續維護的具體責任，捷運公司主動把關視覺品質以兼顧城市美學，並以行車安全為絕對優先，重要路口全面淨空不予設置廣告。

為確保公共空間品質，新北捷運公司表示將持續廣納各界意見滾動式檢討並納入後續規劃，現階段將全面聚焦於精進既有區域的管理與視覺優化，在挹注營運收入與維護城市美學之間，取得最佳平衡並創造最大效益。

新北捷運公司將環狀線墩柱招商。記者黃子騰／攝影

新莊思源路環狀線墩柱皆是建商廣告。記者黃子騰／攝影