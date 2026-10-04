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萬華大善人「刈包吉」廖榮吉離世 家人慟：住院仍掛心社會弱勢

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
經常於萬華做善事辦愛心宴的「刈包吉」廖榮吉。記者曾原信／攝影
經常於萬華做善事辦愛心宴的「刈包吉」廖榮吉。記者曾原信／攝影

人稱「刈包吉」的廖榮吉曾連續30餘年在春節期間自掏腰包舉辦「寒士愛心尾牙」款待街友，是北市萬華區知名善人，近日家人證實他於9月29日離世，享壽86歲，消息傳出令地方人士及曾經受惠的民眾深深哀悼。

據悉，廖榮吉幼年時家庭貧困，曾靠著吃豆腐渣與番薯籤艱難度日，後來在印刷事業有成、改開刈包攤，對社會底層的艱苦人感同身受，1987年起以自身積蓄開辦寒士愛心尾牙，款待年節期間無處可去的街友。

愛心尾牙規模從最初的5桌，一路擴大到上百桌，也曾在台北市堤外河濱公園席開1000桌，席間準備熱騰騰的大菜，並貼心提供藥酒替寒士祛寒，廖榮吉笑稱這一切只是希望讓大家都能感受到溫暖。

隨著年事增高，廖榮吉在2020年辦完寒士宴後宣布退休，但仍心繫公益，疫情解封後依舊改以發放物資便當的方式繼續為弱勢點燈。然而近年他受病痛所苦，日前已臥病在床，家人曾心疼地說，他（廖榮吉）住院期間還心心念念「街上的弱勢怎麼辦？」

廖榮吉的家屬今證實廖榮吉9月29日壽終正寢，將依循其遺願低調治喪，預計10月18日在新北市板橋殯儀館「新月三廳」設奠，當天上午10時30分家祭，11時公祭。

刈包吉 萬華 家人

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