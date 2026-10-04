請改道！台78線古坑交流道夜間封閉2晚 10月6、7日晚間9時起施工

配合交通部公路局南區公路新建工程分局辦理「國道3號古坑交流道平面側車道工程」，進行跨越橋懸臂工作車推進施工，台78線東向39K至43K路段將實施夜間封閉，提醒用路人提前改道。

公路局表示，施工管制分兩個夜間時段進行，第一階段為10月6日晚間9時至10月7日上午6時，第二階段為10月7日晚間9時至10月8日上午6時，共封閉2晚。

施工期間，台78線東向39K至43K路段禁止車輛通行，用路人應依現場施工標誌、可變資訊看板（CMS）及交通維護人員指示行駛，並減速慢行，勿進入封閉施工區域。

其中，前往國道3號南下方向車輛，可由台78線古坑交流道駛離，銜接台3線南下，經縣道158甲線後，再進入國道3號南下交流道；前往國道3號北上方向車輛，則依現場替代道路指示牌及交通維護人員引導，改行台3線及周邊縣、鄉道路。

公路局提醒，用路人施工期間應提早規畫行程，並可利用「幸福公路APP」及公路局省道即時路況系統查詢最新路況，也可留意廣播交通訊息，以避開施工管制路段。

配合「國道3號古坑交流道平面側車道工程」，台78線東向39K至43K路段將實施夜間封閉，提醒用路人提前改道。記者蔡維斌／攝影