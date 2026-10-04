新北美樂地2.0活化新莊、板橋土地 打通道路瓶頸 增設YouBike站

新北市政府持續推動「新北美樂地2.0」專案，積極盤點尚未充分發揮效益的土地，依地方需求轉化為道路、停車、綠美化及公共自行車等實用公共空間。近期新莊區新莊路649巷13弄完成巷道打通，改善居民通行及救護動線；板橋區三民路二段正隆巷公有地排除占用，增設綠美化及YouBike設施，提升土地使用效益與環境品質。

工務局長馮兆麟說，美樂地2.0的核心以市民生活需求為出發點，透過跨機關合作及因地制宜的規劃，將閒置、未開闢或遭占用的空間，轉化為市民真正用得到的公共設施。此次新莊及板橋兩案，分別從改善交通瓶頸及活化公有土地著手，改善方式不同，但讓土地都重新發揮公共效益。

新莊區新莊路649巷與649巷13弄巷口附近，過去部分道路用地屬私人土地，僅能透過約1公尺寬的狹窄通道進出，居民進出不便，也影響消防及救護車通行。經私人捐贈土地為公有後，工務局養工處邀集交通局、新工處、區公所及里長等單位會勘，依土地條件及地方需求研議改善方案，辦理道路瓶頸打通工程。

養工處長鄭立輝指出，新莊案辦理廢棄物清運、地坪整理及機車格劃設，總經費約112萬餘元，活化188.83平方公尺土地，新設12格機車停車位，已在今年9月完工啟用，拓寬通行空間提高進出便利性，也有助於消防、救護及防災車輛通行。

板橋區三民路二段正隆巷42號旁公有地，面積約144平方公尺，過去因土地遭占用，其效益未能發揮。市府排除占用後，重新規畫並設置圍牆、綠美化環境，並導入YouBike公共自行車服務，改善周邊景觀，也增加民眾交通轉乘便利性，讓土地重新回到公共使用。

馮兆麟強調，城市中有許多土地面積不大，卻可能因土地條件、使用狀況或權屬等因素，長期未能發揮應有功能。市府將持續透過美樂地2.0盤點轄管土地，從市民日常生活最有感的地方著手，轉化為道路、停車、綠地、人行及公共運輸轉乘設施，發揮最大公共效益，打造更安全、便利、友善的宜居城市。

新北市政府力推「新北美樂地2.0」專案，板橋區三民路二段正隆巷42號旁公有地，養工處積極排除占用並重新規畫，增設YouBike站及綠美化設施，提升生活品質。圖／新北市工務局提供