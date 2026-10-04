首都之戰 蔣萬安沈伯洋 反毒政策隔空交鋒

台北市長蔣萬安（中）昨天站台議員張斯綱（右）競選總部成立活動。記者邱德祥／攝影

首都之戰掀熱議，藍營猛攻民進黨台北市長參選人沈伯洋反毒立場，市長蔣萬安昨說，不要拿反毒開玩笑，應該問民進黨新北市長參選人蘇巧慧，是否也支持沈伯洋主張發毒品跟針筒？沈伯洋昨稱蔣萬安和國民黨新北市長參選人李四川，惡意製造恐慌，下戰帖要跟兩人辯論毒品政策。

沈伯洋二○一四年曾於「想想論壇」撰文，提出「把毒品和藥品畫上等號」、「抗拒法律的言語力量」等論點，提出效仿他國提供毒癮者毒品與針頭，藍營質疑核心思想實為「毒品除罪化」。蔣萬安、沈伯洋昨都行程滿檔，分別幫北市藍綠小雞競選總部成立站台，也隔空交鋒反毒政策。

蔣萬安表示，毒品氾濫的問題不只是市政議題，造成包括毒駕、走私，甚至許多的家庭家破人亡，這早就已經是國安層級的議題，他非常驚訝沈伯洋居然把毒品類比成藥物，甚至把吸毒跟喜歡模型做一個比喻，這是完全不能相提並論的事情，難道ＡＣＧ的愛好者可以接受嗎？

蔣萬安表示，不要模糊毒品跟其他事物的界線，毒品就是紅線，碰都不能碰，它不是煙、不是酒、不是收藏愛好，不要拿反毒開玩笑，「這樣的認知作戰，我們不要」。

蔣萬安還說，他跟李四川也同樣對於校園毒品防治，非常地關注。剛好民進黨兩位參選人昨天同台，應該問一下蘇巧慧，是不是也支持沈伯洋主張在社區設置專屬的中心，來發放毒品跟針頭？相較選舉，「我認為市民更關心這個」。

沈伯洋指出，他一直在提，要怎麼杜絕校園毒品、讓校園不要出現毒品，這是他一貫的政策。如果他們想針對自己之前的學術研究來討論，「放馬過來，我最喜歡討論這件事情。」

沈伯洋說，蔣萬安、李四川惡意製造恐慌，毒品要不要防治？要不要揪出毒癮者？有一個作法叫針頭交換和美沙冬治療計畫，最早做的城市是台北市，當時市長是馬英九。蔣萬安和李四川不討論市政就算了，把他十幾年前介紹這些政策的文章拿來製造恐慌？

他的建議是，「我可以一次跟你們兩個人辯論毒品政策，現在開始，隨時都可以，十分鐘以後都沒問題。」