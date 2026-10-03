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金山萬里溫泉季開跑…串聯12家旅館業者優惠滿額抽大獎

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
金山萬里溫泉季開跑，串聯12家旅館業者優惠滿額抽大獎。圖／北觀處提供
金山萬里溫泉季開跑，串聯12家旅館業者優惠滿額抽大獎。圖／北觀處提供

交通部觀光署北觀處「金山萬里溫泉季」今天在新北市金山中山溫泉公園登場，結合溫泉名廚美食秀、風格市集、質感弦樂演奏及打卡送溫泉蛋等豐富環節，吸引很多遊客參與，串聯在地12家合作旅館業者有「消費滿額抽獎活動」，即日起至明年2月28 日止，有優惠及滿額抽大獎活動。

北觀處表示，金山萬里擁有全台最豐富的泉質資源，包含海底溫泉、硫磺泉、碳酸泉及鐵泉等，2026金山萬里溫泉季今天開跑，活動將一路延續至明年3 月，帶動北海岸秋冬觀光熱潮。

金山區長劉昌松、新北市政府觀光旅遊局科長蔡文中、新北市溫泉觀光協會、在地溫泉及觀光產業、萬里、石門區公所代表等到場。

今天「溫泉名廚美食秀」邀請名廚親臨示範萬里金山當季料理，呈現「泡好湯、吃好味」的特色饗宴；舞台區則由專業弦樂團帶來浪漫優雅的演奏，伴隨初秋微風打造最 Chil 的音樂下午茶。

北觀處規畫4場「百年溫泉巡禮～溫泉美食DIY體驗活動」，分別於 10月25日、10月31日、11月7日、11月14日辦理。凡入住金山萬里配合溫泉飯店或泡湯民眾皆可報名，活動一次涵蓋「溫泉 × 美食 × 手作 × 導覽」，帶領旅客親自走訪百年溫泉文化、體驗在地景點導覽，並親手製作與品嘗美味的「甘藷芋圓」。

新北市溫泉觀光協會與金山萬里在地12家合作旅館業者，籌劃「消費滿額抽獎活動」，即日起至明年2月28日止，民眾只要在配合店家單筆消費滿新臺幣 500 元以上，保留發票或蓋有店家章之收據，掃描 QR Code 登錄資料，即可參加抽獎，有機會抽中平日溫泉飯店住宿券、泡湯券等多項好禮，得獎名單將於明年3月於新北市溫泉觀光協會網站公布。

優惠詳情請查詢

北觀處官網 https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1

北觀粉絲團-幸福北海岸 https://www.facebook.com/northguan/

金山萬里溫泉季開跑，串聯12家旅館業者優惠滿額抽大獎。圖／北觀處提供
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金山萬里溫泉季開跑，串聯12家旅館業者優惠滿額抽大獎。圖／北觀處提供
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