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蔣萬安連4年挺台北時裝周 蔡詩萍曝試穿幕後：建議背個電吉他

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今晚間出席2026台北時裝周「跨界時尚大秀」，穿上台灣本土設計師BOB Jian 簡國彥的「街頭表態 2.0」系列作品。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今晚間出席2026台北時裝周「跨界時尚大秀」，穿上台灣本土設計師BOB Jian 簡國彥的「街頭表態 2.0」系列作品。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安今晚間出席2026台北時裝周「跨界時尚大秀」，穿上台灣本土設計師BOB Jian 簡國彥的「街頭表態 2.0」系列作品，用實際行動支持台灣設計。蔣萬安試穿時，文化局長蔡詩萍還建議蔣市長可以背個電吉他，因為穿起來有演奏爵士樂的感覺。

蔣萬安今年穿上的服裝，以品牌擅長的輕正裝混搭為核心，透過布料、剪裁與款式的自由組合，展現新世代的街頭風格。

蔣萬安表示，他非常喜歡簡國彥設計師的作品，這套時裝造型結合正式風格，但又不失休閒，穿起來很有精神，簡國彥設計師很擅長把不同的剪裁、款式與布料做混搭，顯示出很自由奔放的設計感，也代表了許多年輕朋友對於時尚的態度，穿起來非常自在、舒適。

蔣萬安說，在試穿時看到這套服裝，第一眼就覺得很驚豔，包含服裝搭配上的一些小巧思，也是他平時比較少嘗試的元素。

蔣萬安說，這次是他連續第4年參加台北時裝週，就是要以實際的行動，全力支持優秀的台灣設計師，每一次穿上本土設計師的作品走紅毯時，都想讓世界看見他們的作品。

蔣萬安表示，今年台北時裝週以「Fashion is＿＿」為主題，當主持人楊千霈詢問蔣萬安心中的「Fashion is＿＿」答案是什麼？他認為「Fashion is attitude.」，流行就是一種「態度」，不管是設計師對於設計的執著態度、一針一線縫製過程中的嚴謹態度、模特兒穿上服裝時展現自信的態度，又或者是走秀時非常自在奔放的態度，蔣萬安表示，「流行」就是態度的展現，也呈現出每個設計師的不同風格。

台北市長蔣萬安今晚間出席2026台北時裝周「跨界時尚大秀」，穿上台灣本土設計師BOB Jian 簡國彥的「街頭表態 2.0」系列作品。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今晚間出席2026台北時裝周「跨界時尚大秀」，穿上台灣本土設計師BOB Jian 簡國彥的「街頭表態 2.0」系列作品。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安今晚間出席2026台北時裝周「跨界時尚大秀」，穿上台灣本土設計師BOB Jian 簡國彥的「街頭表態 2.0」系列作品。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今晚間出席2026台北時裝周「跨界時尚大秀」，穿上台灣本土設計師BOB Jian 簡國彥的「街頭表態 2.0」系列作品。圖／北市府提供

蔣萬安 蔡詩萍 時裝周 台北

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