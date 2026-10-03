台北時裝周登場！蔣萬安走秀穿台灣設計師作品 盼展現軟實力融入國際

2026台北時裝週跨界時尚大秀今天登場，台北市長蔣萬安身穿台灣設計師作品走紅毯，他表示，盼世界看到台灣優秀軟實力，今年也邀請義大利設計師參與，未來將逐步加入國際元素。

台北市政府、文化部及經濟部合作舉辦2026台北時裝週，今天在台北流行音樂中心舉辦跨界時尚大秀，蔣萬安身著台灣設計師品牌BOB Jian簡國彥的作品亮相表示，這套服裝結合正式又不失休閒，穿起來有精神卻不拘謹，設計師擅長混搭不同剪裁、布料、款式，展現自由奔放感，穿起來也很自在舒服。

蔣萬安說，他每年都以實際行動參加台北時裝週，全力支持台灣設計師，讓世界看到台灣的優秀軟實力，今年也邀請義大利設計師，未來每年將逐步加入國際元素。

台北市文化局長蔡詩萍則穿上台灣設計師品牌StoryWear的「百衲拼接背心外套」現身，選用回收牛仔褲、床單、窗簾等布料重新拼接。他說，他與市長4年來都穿上台灣設計師作品登場，除表達支持，也感謝他們的創意。

談到今年台北時裝週主題Fashion is ＿＿（自行填空），蔣萬安回答「Fashion is an attitude 」，不管是設計師一針一線的嚴謹態度，或模特兒穿上服裝自信的態度、走秀時自在奔放的態度，展現不同風格，就是一種態度。