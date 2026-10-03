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淡水老街注入新色彩 「橋好幸福」37組隊伍繽紛踩街

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
2026淡水藝術嘉年華今天在金色水岸熱鬧登場，以淡江大橋通車新意象訂定「橋好幸福」為主題，集結37組踩街隊伍用繽紛色彩、動感音樂及多元表演穿梭老街，為歷史街區注入全新活力。圖／淡水區公所提供
2026淡水藝術嘉年華今天在金色水岸熱鬧登場，以淡江大橋通車新意象訂定「橋好幸福」為主題，集結37組踩街隊伍用繽紛色彩、動感音樂及多元表演穿梭老街，為歷史街區注入全新活力。圖／淡水區公所提供

2026淡水藝術嘉年華今天在金色水岸熱鬧登場，以淡江大橋通車新意象訂定「橋好幸福」為主題，集結37組踩街隊伍用繽紛色彩、動感音樂及多元表演穿梭老街，為歷史街區注入全新活力。

本屆嘉年華集結在地社區、學校、公益及專業表演團隊共37組隊伍，從金色水岸出發，沿中正路老街一路踩街至觀潮廣場，沿途有恐龍巨偶、高蹺藝術、森巴鼓、非洲戰鼓、競技啦啦隊、氣球小丑、大溪地舞、原住民舞蹈及變裝走秀等精彩演出，讓整條老街化身為大型流動舞臺，展現淡水多元、熱情的城市魅力。

市長侯友宜在開幕式致詞說，淡水是兼具歷史底蘊與城市發展能量的地方，今年不僅將藝術、音樂與色彩帶進老街，也結合商圈及在地產業，讓更多遊客願意走進淡水、停留淡水、認識淡水。

隨著淡江大橋通車，以及淡北道路、淡海輕軌藍海線第二期、淡海新市鎮二期、淡水科學園區、社會住宅等重大建設依各項計畫期程持續推動，市府將一步一步完善淡水交通路網，持續為地方觀光、生活及產業發展注入新動能。

「淡水藝術嘉年華」自2009年舉辦至今，已成為代表性的年度文化盛會，更多活動相關訊息，可至淡水區公所、金色淡水臉書查詢

2026淡水藝術嘉年華今天在金色水岸熱鬧登場，以淡江大橋通車新意象訂定「橋好幸福」為主題，集結37組踩街隊伍用繽紛色彩、動感音樂及多元表演穿梭老街，為歷史街區注入全新活力。圖／淡水區公所提供
2026淡水藝術嘉年華今天在金色水岸熱鬧登場，以淡江大橋通車新意象訂定「橋好幸福」為主題，集結37組踩街隊伍用繽紛色彩、動感音樂及多元表演穿梭老街，為歷史街區注入全新活力。圖／淡水區公所提供

2026淡水藝術嘉年華今天在金色水岸熱鬧登場，以淡江大橋通車新意象訂定「橋好幸福」為主題，集結37組踩街隊伍用繽紛色彩、動感音樂及多元表演穿梭老街，為歷史街區注入全新活力。圖／淡水區公所提供
2026淡水藝術嘉年華今天在金色水岸熱鬧登場，以淡江大橋通車新意象訂定「橋好幸福」為主題，集結37組踩街隊伍用繽紛色彩、動感音樂及多元表演穿梭老街，為歷史街區注入全新活力。圖／淡水區公所提供

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2026淡水藝術嘉年華今天在金色水岸熱鬧登場，以淡江大橋通車新意象訂定「橋好幸福」為主題，集結37組踩街隊伍用繽紛色彩、動感音樂及多元表演穿梭老街，為歷史街區注入全新活力。圖／淡水區公所提供

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淡水 老街 淡江大橋

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