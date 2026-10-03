北市原住民族運動會7大特色競賽登場 族人生活技能轉體適能競賽

北市原住民族事務委員會主辦的「115年度台北市原住民族運動會」今登場並圓滿落幕，延續今夏「TALOMA' Taipei 原住民族音樂季」溫暖熱情的感動，秋季運動會將 TALOMA'（回家）的精神延伸為身體力行的體育實踐，共53支參賽隊伍、逾千名選手與民眾同樂。

上午開幕時，由熱情滿點的「泰雅妹妹」舞團帶來結合流行街舞與傳統歌謠的活力演出，揭開序幕，今年特別規畫傳統射箭、彈弓、撒網捕魚、傳統拔河、滾輪胎、檳榔葉拖車及槌球等7大特色競賽，將族人就地取材的生活技能與傳統智慧，轉體適能競賽。

北市原民會指出，除了的競技賽事，場邊專為跨世代設計的10項「親子樂齡文化闖關體驗」更是人潮滿滿，不少家庭全家總動員，在部落長輩指導下邊玩邊汲取文化智慧；有限的廚房三寶禮品也被熱情民眾搶兌一空。

另外，現場還有15攤風味特色市集，提供道地美食如馬告香腸和Cinavu（吉拿富）、文創工藝及農特產品，另有知名樂團「黑旋風」與專業樂舞團體熱情接力獻唱。

原民會表示，這場賽事不僅是一場體育盛會，也是打造「跨族群交流與文化永續」的平台，今年大會主視覺更以「Living Circle」為核心，象徵不同族人、隊伍與世代在臺北相聚連結、共同前進，也呼應原住民族文化在運動與日常參與中持續延續的生命力，透過全民參與共同推動「文化共榮」。

台北市原住民族運動會共7大特色競賽，將族人就地取材的生活技能與傳統智慧，轉體適能競賽。圖／北市原民會提供

台北市原住民族運動會共7大特色競賽，將族人就地取材的生活技能與傳統智慧，轉體適能競賽。圖／北市原民會提供

台北市原住民族運動會共7大特色競賽，將族人就地取材的生活技能與傳統智慧，轉體適能競賽。圖／北市原民會提供