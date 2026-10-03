新北市定古蹟淡水日商中野宅即起免費參觀 百年和洋宅邸藏泳池

新北市定古蹟「淡水日商中野宅」修復完工今天正式開館，未來免費開放參觀，往後到淡水可一路串聯街長多田榮吉故居、日本警官宿舍、木下靜涯舊居、中正段日式宿舍群，一次完整走訪日式古蹟，深入認識日治昭和文化生活。

中野宅坐落昔稱「烽火街十四番地」的歷史街區，現址為淡水區中正路20巷1號，在得忌利士洋行後方，是日籍商人中野金太郎約1912年起建，外觀呈現近代西洋風格，內部則多屬和式構造，為和洋折衷建築，用料極考究且施工精良，反映日治中期淡水私人住宅形式。

中野一家人居住到1945年日本敗戰之後搬走，財產由國民政府接收，1955年分配做為海軍造船廠廠長宿舍，曾加建游泳池。後來由淡水鎮公所取得所有權，差點被拆除。目前外觀保有精緻洋風磚砌線腳，室內木質元素反映日式居住文化，泳池殘跡仍可見泳道標示。2008年指定為古蹟，2026年修復完工並開放，重現百年和洋宅邸風采。

淡水古蹟博物館介紹，中野宅為3層樓磚造建築，1樓保有來自日本半陶半瓷的「本業燒」地磚、2樓天花板下方有磚砌格柵狀女兒牆，是加蓋3樓留下的遺構、3樓木窗為上下抽拉式平衡錘窗，西側窗戶為少見的雙平衡錘式雙拼窗，室內還有壁爐及煙囪。

二戰後增建的私人游泳池「澹寧園」曾經開放付費使用，依稀可見深水區的泳道標示，這些建築細節記錄古蹟歷經不同時期修建與變遷的歷史軌跡。

未來中野宅平日開放時間自9時30分至17時，假日延長至18時，全年度免費參觀。對中野金太郎生平有興趣的人，推薦收聽古蹟博物館自製Podcast節目「淡博名利」，第六季第一集將以情境式內容，帶領聽眾了解他在淡水的生活與發展。更多最新消息請上淡水古蹟博物館官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw、Facbook粉絲專頁、Instagram或Threads。

新北市定古蹟「淡水日商中野宅」修復完工今天正式開館，未來免費開放參觀，外觀呈現近代西洋風格，內部則多屬和式構造，1樓保有來自日本半陶半瓷的「本業燒」地磚。圖／淡水古蹟博物館提供

新北市定古蹟「淡水日商中野宅」修復完工今天正式開館，未來免費開放參觀，後方曾增建泳池，殘跡仍可見泳道標示。圖／淡水古蹟博物館提供