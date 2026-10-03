首次！4萬人響起掌聲 在台北大巨蛋向蔣萬安喊謝謝

國際佛光會2026年世界會員代表大會上午在台北大巨蛋舉行，現場逾4萬人，台北市長蔣萬安受邀出席，全場響起掌聲，4萬人兩度高呼「謝謝」，感謝蔣萬安促成了今年佛光會世界會員代表大會，首次在台北大巨蛋舉行。

今年適逢佛光山開山60周年及開山祖師星雲大師百歲誕辰，國際佛光會中華總會舉辦2026年世界會員代表大會，邀集世界各地佛光人及國際貴賓到場，包括吳伯雄榮譽總會長、前立法院長王金平、內政部長劉世芳，嘉義市長黃敏惠、潘維剛總會長，並邀請台北市長蒞臨參與，共同見證佛光山弘法六十載的重要里程碑。

去年大會是在台北小巨蛋舉行，當時吳伯雄希望未來能在台北大巨蛋舉行，這次也提到感謝蔣萬安促成此次世界會員代表大會於巨蛋舉辦。蔣萬安說，市府團隊為此全力協調，克服各項挑戰，並完成交通維持及疏運等相關準備，讓活動順利舉行。

吳伯雄上台致詞時說，他以四十年前老市長身分，要向蔣萬安說聲謝謝，並帶領4萬名群眾高呼「蔣市長，謝謝」，聲音震撼大巨蛋，蔣在旁則向群眾深深鞠躬。

蔣萬安表示，60年來，星雲大師率領無數弟子開創佛光山，讓慈悲、智慧與人間佛教深植社會，實踐「佛法生活化、生活佛法化」的理念。他也始終謹記星雲大師「三好、四給」的教誨，也就是「做好事、說好話、存好心」，以及「給人歡喜、給人方便、給人希望、給人信心」，並努力將這份精神落實在市政工作中。

他指出，上任後，市府在一年內讓台北大巨蛋完工啟用，不僅讓市民能夠欣賞球賽、演唱會及各類大型活動，如今更迎來國際佛光會世界會員代表大會，讓來自世界各地的佛光人齊聚於此，正是「給人歡喜」的具體實踐。

蔣萬安表示，在「給人方便」方面，台北持續推動捷運建設，信義線東延段已延伸至廣慈／奉天宮站並正式通車，萬大線也預計於明年完工通車，讓市民交通更加便利；「給人希望」，則落實在各項育兒友善及長者照顧政策，打造更安心、更友善的生活環境；「給人信心」，市府成功爭取輝達落腳臺北，為城市未來20、30年的產業發展注入新的動能與契機。

蔣萬安說，今年適逢星雲大師百歲誕辰，更讓大家感念大師一生無私的付出與奉獻。星雲大師留給後世的不只是法語與思想，更是一股跨越國界、跨越世代，引領人心向善的重要力量。