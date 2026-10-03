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出席銀髮族運動會開幕 蔣萬安盼廣設第二運動中心、鼓勵長者多運動

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市長蔣萬安今（3）日出席臺北市銀髮族運動會開幕典禮。圖／台北市政府提供
台北市長蔣萬安今（3）日出席臺北市銀髮族運動會開幕典禮。圖／台北市政府提供

台北市長蔣萬安3日出席臺北市銀髮族運動會開幕典禮，看到現場長者精神奕奕、活力十足，他對大家「活到老、運動到老」的精神表達敬佩。蔣萬安表示，上任以來，市府陸續推動多項敬老福利政策，包括恢復並加碼重陽敬老禮金、將敬老卡點數提高至每月600點並持續擴大使用範圍，同時積極推動「運動中心2.0」，在各地廣設第二運動中心，希望鼓勵長者多運動、顧健康，在臺北健康快樂生活。

蔣萬安表示，今年銀髮族運動會共有約600位長輩參加，其中59位參賽者超過80歲，更有10位超過90歲，最高齡的是來自大安區、99歲的張貴木爺爺。看到這麼多長輩為了健康持續運動、保持良好體力，讓他相當佩服。擁有健康的身體，不僅能有更多時間陪伴家人，也能有充沛體力從事自己熱愛的事情，甚至投入志工服務、回饋社會。

他說，「活到老、運動到老、學習到老」，在場每一位長輩都是值得大家學習的標竿。長者們年輕時為臺北這座城市付出、貢獻，現在換他和臺北隊好好照顧大家。

談到敬老福利，蔣萬安回憶，四年前許多長輩向他反映，希望恢復重陽敬老禮金，因此上任後隨即恢復發放，並加碼85歲以上長者可領取3,000元；敬老卡點數也提高至每月600點，持續擴大使用範圍。明年起，敬老卡點數更可用於超商、超市、藥局及農會等通路，同時針對不少長輩反映「點數用不完很可惜」，市府也將開放未使用點數持續累積，讓長者使用更加便利。

蔣萬安強調，長輩的心聲，他不只放在心裡，更要化為實際行動。除了持續完善敬老福利，上任後也積極推動「運動中心2.0」，在各地打造第二運動中心。今年7月，中山區新生公園新生館正式落成，本月位於公館的運動館也即將開幕，未來七虎、克強、木柵等地也將陸續建置全新運動場館，提供長者更多元、便利的運動空間，好好照顧自己的健康。

最後，蔣萬安表示，這四年來，從大巨蛋完工、爭取輝達（NVIDIA）落腳臺北，到持續推動各項城市建設與敬老政策，都是希望讓臺北變得更好，讓長輩能夠在這座城市健康、安心、快樂地生活。他也以「起厝起一半、師傅不能換」向現場長者喊話，希望大家繼續支持，並祝福所有長輩身體健康、平安，「呷百二」。

銀髮族 蔣萬安 長者

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