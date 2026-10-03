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新北通學廊道 8年百校達標

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導
新北三峽區安溪國中，透過陸橋拆除等方式優化通學環境，也是新北八年完成第一百校的通學廊道。圖／新北工務局提供
新北三峽區安溪國中，透過陸橋拆除等方式優化通學環境，也是新北八年完成第一百校的通學廊道。圖／新北工務局提供

新北市「通學廊道安全改善計畫」八年一百所學校達標，市長侯友宜昨前往已完工的三峽區安溪國中視察，見證第一百所通學廊道完成改善。侯友宜表示，城市建設要從市民所需做起，尤其孩子每天走的通學路更要安全友善，如今目標達成，也代表市府對學童通學安全承諾的落實，將持續打造新北成為友善人本的宜居城市。

侯友宜強調，「通學廊道改善計畫」是上任以來的重要政策，市府八年前開始推動，原訂八年完成八十校，進一步提升目標至一百校，肯定工務局與各局處合作發揮團隊精神共同努力，讓市民共享優質安全的人行空間。

新北工務局長馮兆麟指出，改善計畫推動至今累計投入約十八億元，其中四十六案爭取中央補助約六點五億元，改善總長度達四十三點八公里，每日受惠師生近十七萬人。今年已陸續完成安溪國中、頭前國中、三芝國小、永福國小、新北特教學校及育英國小等六校。

他表示，市府亦已規畫板橋與蘆洲二處「通學區示範計畫」，將改善範圍由單一學校擴大至校園周邊生活圈。

養工處長鄭立輝說，安溪國中改善長度約四二○公尺，透過拆除陸橋、整併設施及優化樹穴，人行道淨寬達一點五公尺無障礙標準。通學廊道鋪面設計更融入三峽「陶板」與「溪流」意象等在地特色，搭配造型壓花瀝青與街道家具，打造具在地特色且優質安全的步行環境。

新北 三峽 侯友宜

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