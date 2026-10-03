反擊綠營民代營養午餐爆料 北市公布小卷檢驗正常

北市營養午餐食安受關注，民進黨議員簡舒培昨再爆文山區景興國小九月廿三日營養午餐供應餐點包含小卷，餐後傳出十二名師生身體不適，教育局公布小卷檢驗結果「均屬正常」，指控應回歸科學證據與事實，勿再以未經證實的說法造成恐慌。

市長蔣萬安說，景興國小目前掌握十一名孩子身體不適，醫師初步評估判斷，疑似是諾羅病毒或腸胃型的感冒，也有些孩子腸胃不適。但第一時間教育局、衛生局即刻採樣送驗，市府就等採樣送驗的結果。

教育局嚴正澄清，日前送驗的同批號小卷食材檢驗報告已出爐，結果「均屬正常」。該批食材除供應金華國中外，也供應民族國小、景興國小等多所學校，相關指控應回歸科學證據與事實。

教育局說，該校同一樓層共有十二名師生陸續反映身體不適，包括十一名學生及一名教師。經醫師評估，多為疑似流行性腸胃型感冒、諾羅病毒、消化不良等情形，相關師生已於九月二十九日全數康復。

教育局表示，校方接獲通報後第一時間啟動應變處理，完成校安及衛生局通報；基於審慎原則，立即會同衛生局進行留樣檢體採樣、疫調及供餐場域稽查。經查，景興國小由團膳中央廚房供餐，同一廚房供應的其他三所學校均未接獲師生身體不適情形。

衛生局九月廿四日上午約十一時三十分派員前往景興國小廚房稽查環境衛生，針對撈菜網生鏽等缺失，已當場開立限期改善單；並採集工作人員手部檢體、前一日午餐留樣檢體、撈菜網及烹煮鍋具等送驗。後續屆期複查如仍不符合規定，處六萬元以上、二億元以下罰鍰。