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娃娃車傳火燒車 新北：全面清查

聯合報／ 記者王長鼎林媛玲林昭彰／新北報導
新北市某幼兒園的幼童專用車昨行經新店區中興路一段與中正路交叉路口時起火，所幸車上十二人及時逃生，火勢很快撲滅。記者王長鼎／翻攝
新北市某幼兒園的幼童專用車昨行經新店區中興路一段與中正路交叉路口時起火，所幸車上十二人及時逃生，火勢很快撲滅。記者王長鼎／翻攝

新北昨發生幼兒園幼童專用車火燒車事件，所幸車上師生十二人都安全疏散，無人受傷，市長侯友宜昨說，市府將對轄內所有幼童專用車輛展開全方位的調查與提醒，隨時落實監督責任。

教育局說，昨上午八時三十分，康軒私立幼兒園幼童專用車載送十名幼生、一名隨車人員及一名司機，行經新店區中興路一段與中正路口時發生起火，司機於停等號誌期間察覺車況異常，立即與隨車人員引導全數幼生下車，無人受傷。

教育局表示，經獲報後派員至園所了解並關懷幼生身心狀況，同時要求園方全面清查園內幼童專用車核備、檢驗、維修保養及相關安全設備等。

園方指出，該事故車輛出廠年份為二○一九年，符合法規要求，最近一次保養日期為二○二六年九月九日，車輛冒煙及起火原因尚待進一步調查釐清。

侯友宜表示，已要求教育局針對車輛的保養、檢修與維護狀況全面調查。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰建議，校車管理首重在駕駛人，最好每天收班之後或發車前都要再詳細檢查一遍，及早發現問題。

火燒車 娃娃車 新北

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