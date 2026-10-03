娃娃車傳火燒車 新北：全面清查

新北昨發生幼兒園幼童專用車火燒車事件，所幸車上師生十二人都安全疏散，無人受傷，市長侯友宜昨說，市府將對轄內所有幼童專用車輛展開全方位的調查與提醒，隨時落實監督責任。

教育局說，昨上午八時三十分，康軒私立幼兒園幼童專用車載送十名幼生、一名隨車人員及一名司機，行經新店區中興路一段與中正路口時發生起火，司機於停等號誌期間察覺車況異常，立即與隨車人員引導全數幼生下車，無人受傷。

教育局表示，經獲報後派員至園所了解並關懷幼生身心狀況，同時要求園方全面清查園內幼童專用車核備、檢驗、維修保養及相關安全設備等。

園方指出，該事故車輛出廠年份為二○一九年，符合法規要求，最近一次保養日期為二○二六年九月九日，車輛冒煙及起火原因尚待進一步調查釐清。

侯友宜表示，已要求教育局針對車輛的保養、檢修與維護狀況全面調查。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰建議，校車管理首重在駕駛人，最好每天收班之後或發車前都要再詳細檢查一遍，及早發現問題。