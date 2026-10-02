淡水多處逢雨必淹 議員籲市府落實韌性城市檢討排水

新北市淡水區面對極端氣候挑戰，排水系統的缺失已嚴重影響市民生活。過去只要降下大雨，淡海路三百號、輕軌沙崙站前，以及中正東路二段八十八巷等路段，幾乎面臨逢雨必淹的窘境。更嚴重的是，文化路自今年六月起，已多次發生污水孔蓋因地下水壓過高而噴起，造成路面抬升與破損，市議員鄭宇恩強調，市府必須徹底檢討現有設施，提出具體的改善方案，不能放任同樣的災情一再重演。

新北市議員鄭宇恩對此表示，淡水每次遇到大雨，不僅文化路的人孔蓋會發生爆衝，沙崙輕軌旁的路段也因為積水無法順利排出，導致現場淹水深度高達十到十五公分，鄭宇恩強調，真正的「韌性城市」不應該是讓市民無奈地繼續忍耐每一次淹水帶來的不便，而是要確保各項排水基礎設施能真正經得起豪雨的考驗。

為徹底解決淡水區的水患危機，鄭宇恩要求市府必須全面加強淡水整體的排水韌性，市府也必須重新檢視該路段兩側的整體排水系統。鄭宇恩呼籲新北市政府，應高度重視這些潛藏的危險狀況並趕快進行改善，以保障淡水鄉親的生命財產與用路安全。