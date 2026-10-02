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科技實作加日語情境 鶯歌工商兩大專業場域啟用

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市立鶯歌工商今天啟用國際級「新北市領航智網金手基地」及「MIRAI日語未來館」，透過「InterDesign」跨域育才新模式，將科技實作、設計美感與國際交流融入專業學習。圖／新北市教育局提供
新北市立鶯歌工商今天啟用國際級「新北市領航智網金手基地」及「MIRAI日語未來館」，透過「InterDesign」跨域育才新模式，將科技實作、設計美感與國際交流融入專業學習。圖／新北市教育局提供

新北市立鶯歌工商今天啟用「新北市領航智網金手基地」及「MIRAI日語未來館」，透過「InterDesign」跨域育才新模式，將科技實作、設計美感與國際交流融入專業學習。其中，「MIRAI日語未來館」榮獲2026年美國MUSE設計獎及法國設計獎銀獎雙重肯定。新北市持續投入技職教育，透過場域、設備與課程升級，讓學生在貼近產業與國際需求的環境中，培養科技、設計及國際溝通能力。

教育局長張明文表示，新北技職教育以適性發展為核心，近8年投入逾12億元，從學習場域、實作設備到課程內容持續升級；除每年投入千萬元推動金手培訓計畫，也挹注1億元改造實習工場，將雙語、美感、未來趨勢及產業需求融入教學。透過資源整合，協助學生在實作中累積專業，穩健銜接升學與就業。

鶯歌工商校長顏龍源強調，兩大場域共同建構「InterDesign」跨域多核心育才模式，將科技專業、設計美感與雙語國際視野融入日常學習。由原資訊實習工場改造的「新北市領航智網金手基地」，規劃為資通訊網路建置選手的訓練中心，未來將作為新北各校選手準備分區賽、全國賽及國際技能競賽的跨校培訓基地。

資訊科周俊欽老師表示，基地可模擬競賽情境，讓學生反覆進行線路布建與故障排除等訓練，提升臨場應變能力；資訊科三年級古嘉宇同學也分享，新設備提升練習效率，讓他面對競賽更有信心。

「MIRAI日語未來館」則將原有圖書館空間轉型為應用日語科專業學習場域，是全國首座以應用日語科為核心、融入美感設計的專業學習空間。館內以日本傳統文化及編織意象打造特色牆面，並設置日式情境體驗平台，讓學生透過正座、日語會話及生活禮儀，自然進入語言與文化的學習情境。

應用日語科蘇美綺老師表示，情境式空間能幫助學生專注投入，將課堂所學運用於互動練習；二年級廖舒妍同學也說，走進教室如同置身日本，讓日語學習更有趣。學校另參與日本台灣交流協會「日語合作夥伴派遣計畫」，由日籍老師太田賢一入校協作，深化學生的日語應用能力，增加台日文化交流的機會。

教育局指出，新北市已連續9年獲教育部地方政府技術及職業教育評比「優等」肯定，未來將持續串聯學校、產業與國際資源，提供學生多元探索及專業精進的舞臺。

新北市立鶯歌工商今天啟用國際級「新北市領航智網金手基地」及「MIRAI日語未來館」，透過「InterDesign」跨域育才新模式，將科技實作、設計美感與國際交流融入專業學習。圖／新北市教育局提供
新北市立鶯歌工商今天啟用國際級「新北市領航智網金手基地」及「MIRAI日語未來館」，透過「InterDesign」跨域育才新模式，將科技實作、設計美感與國際交流融入專業學習。圖／新北市教育局提供

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新北市立鶯歌工商今天啟用國際級「新北市領航智網金手基地」及「MIRAI日語未來館」，透過「InterDesign」跨域育才新模式，將科技實作、設計美感與國際交流融入專業學習。圖／新北市教育局提供
新北市立鶯歌工商今天啟用國際級「新北市領航智網金手基地」及「MIRAI日語未來館」，透過「InterDesign」跨域育才新模式，將科技實作、設計美感與國際交流融入專業學習。圖／新北市教育局提供

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