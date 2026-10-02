淡水漁人碼頭站旁行人通行秒數過短 議員會勘改善

淡水區沙崙里中正路二段51巷及中正路一段巷口，鄰近淡海輕軌漁人碼頭站，周邊社區林立且來往人潮眾多。然而近期陳偉杰服務團隊接獲當地民眾反映，該路口的行人號誌綠燈秒數過於短促，僅有短短的十二至十四秒左右。許多長者、孩童以及行動不便的鄉親在穿越馬路時，往往走到一半或三分之二處，號誌就已轉換為紅燈，導致行人被迫停留在路中，險象環生的狀況讓當地居民對通行安全感到十分擔憂。

為了解決這項交通隱憂並守護民眾的通行安全，陳偉杰服務團隊在接獲陳情後，第一時間便邀集淡水區沙崙里長彭瑀筑、新北市政府交通局以及淡水區公所等相關單位，前往現場進行實地會勘。各單位在現場共同評估了路口的實際寬度與一般行人的步行速度，並針對周邊的交通環境進行全面研商。

由於該路口緊鄰輕軌站，交通號誌的運作必須與淡海輕軌的通車路網及行車路線相互配合，在兼顧大眾運輸順暢與行人安全的前提下，相關單位最終決議調整系統，希望爭取增加行人號誌的綠燈秒數。

陳偉杰服務團隊表示，考量到整體交通路網的運行，雖然延長後的秒數對部分民眾而言可能仍相對緊湊，但相較於過去，已經為行人爭取到更充裕的時間安全通過路口，大幅改善了原先走到一半就亮紅燈的危險窘境。未來，服務團隊將會持續追蹤該路口號誌調整後的實際運作狀況與進度，致力為鄉親打造更友善、安心的行人通行環境，同時也呼籲所有用路人在過馬路時務必隨時注意周遭路況與自身安全。