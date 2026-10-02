立心基金會長照講座 照顧長輩老健康金快活

偏鄉地區高齡化比例日益增高，長照問題及需求也持續提高。為縮短資訊落差，增進在地鄉親對自我照顧及長照資源運用的認識，立心慈善基金會在班友慈善基金會的支持贊助下，今年115年再度與法鼓山社會大學合作，於萬里區頂寮社區舉辦長照宣導講座，希望讓更多在地民眾、長輩對於長照3.0有機會進一步認識與運用，讓晚年生活獲得更好的照顧。

法鼓山社會大學校長曾濟群指出，人活得越老越要動，而人的健康從心出發，多多外出參與活動，吸收新知，得到心靈上的滿足，自然就可以知足常樂，身心都開心、樂活每一天。

頂寮社區發展協會理事長曾秋芳表示，相當感謝立心基金會與法鼓山社大為社區引進資源，讓長輩們有健康又充實的晚年人生，這場講座後，也許會有更多的課程與活動會在社區中辦理，邀請長輩們多多運用社會資源，外出活動，度過充實晚年。

立心慈善基金會淡水長照中心督導楊惠淳則是提及，年年都辦理的活動，今年立心慈善基金會首次結合社區，和頂寮社區發展協會合辦，邀請社區居民和長輩參加，就是希望深入社區讓更多民眾有機會認識長照3.0的服務內涵，也安排居家急救講座及手作DIY活動，讓參與活動的長輩獲得滿滿的知識與樂趣。