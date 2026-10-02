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領航8年建設 侯友宜今宣布三峽警分局重建藍圖

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市長侯友宜今天前往三峽警分局親自慰勉近期維護治安有功的6位員警，頒發慰勉金，同時宣布三峽警分局原址重建規劃藍圖。圖／三峽警分局提供
新北市長侯友宜今天前往三峽警分局親自慰勉近期維護治安有功的6位員警，頒發慰勉金，同時宣布三峽警分局原址重建規劃藍圖。圖／三峽警分局提供

新北三峽警分局今天舉辦「多元聯合勤教」，邀請知名魔術師黃信凱以「心靈減壓與警消共築新藍圖」為題進行講座，透過創意互動與心靈療癒，協助第一線警消人員紓解勤務壓力、凝聚團隊向心力。現場並舉行「治安英雄」表揚，由市長侯友宜親自慰勉近期維護治安有功的6位員警，頒發慰勉金，肯定他們長期守護地方安全的辛勞與付出。

侯友宜今天同時正式宣布三峽分局重建工程規劃與期程。現有廳舍已使用近50年，隨著三鶯地區人口成長、交通建設與都市發展快速推進，治安、交通、消防救災及公共服務需求日益增加，新建廳舍工程備受地方期待。

新建案規劃總樓地板面積約4428坪、總工程經費約13億9320萬元，將整合三峽分局本部、三峽派出所及消防局三峽分隊，並納入社會局規劃的身心障礙者小作所及2處社區式日間照顧中心。透過跨機關整合，提升土地與公共空間使用效益，讓治安、消防與社會福利服務更貼近市民需求，打造「安全、安心、安居」的城市藍圖。

侯友宜指出，三峽分局廳舍重建議題過往因都市計畫地目變更等程序耗時，終於在今年初獲得解決，當時即立刻來著手設計、規劃新廳舍。市府將於明年編列規劃費用。在興建期間也會落實中繼辦公室的安排，讓警察同仁有安心的工作環境。市長也強調：「警政與市政是一體的」，治安並非僅是警察單一單位的責任，而是大家共同的責任。市府會做警察最強大的後盾與後路。」

新北市長侯友宜今天前往三峽警分局親自慰勉近期維護治安有功的6位員警，頒發慰勉金，同時宣布三峽警分局原址重建規劃藍圖。圖／三峽警分局提供
新北市長侯友宜今天前往三峽警分局親自慰勉近期維護治安有功的6位員警，頒發慰勉金，同時宣布三峽警分局原址重建規劃藍圖。圖／三峽警分局提供

新北市長侯友宜今天前往三峽警分局親自慰勉近期維護治安有功的6位員警，頒發慰勉金，同時宣布三峽警分局原址重建規劃藍圖。圖／三峽警分局提供
新北市長侯友宜今天前往三峽警分局親自慰勉近期維護治安有功的6位員警，頒發慰勉金，同時宣布三峽警分局原址重建規劃藍圖。圖／三峽警分局提供

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