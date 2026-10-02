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長福橋變身三峽水岸新地標 「走橋看河」漫遊新生活

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市三峽區長福橋改建變身三峽水岸新地標，新北市長今天主持啟用通行揭牌典禮，歡迎市民體驗「走橋看河」漫遊新生活。記者王長鼎／攝影
新北市三峽區長福橋改建變身三峽水岸新地標，新北市長今天主持啟用通行揭牌典禮，歡迎市民體驗「走橋看河」漫遊新生活。記者王長鼎／攝影

新北市長侯友宜今天出席三峽區長福橋改建工程揭牌儀式，宣布新橋正式啟用通行，並體驗在地藍染文化，感受水岸景觀與人文交織的魅力。改建後的長福橋不僅提升三峽河防洪韌性，更成為新北市第5座人行景觀橋，將串聯三峽老街、三峽河及自行車道，成為漫遊三峽的全新入口。

侯友宜表示，新橋以三峽鳶山為靈感，不對稱的雙拱鋼構設計宛如老鷹於河面展翅翱翔，「鳶山」、「長福雙拱」及「三峽橋三拱」景色相互輝映。此外，新橋巧妙融入地方文化，橋上設有兩座以藍染為底圖的鳥影雲朵棚架、欄杆採山形設計、舊橋的小石獅化身為特色箱燈、舊牌坊前的兩座大石獅妥善保留、橋面鋪面更融入三峽河的流水意象，並結合水滴廣場之空間設計。透過別具匠心的點綴，讓民眾在感受新橋風貌時也能重溫舊時記憶。今日活動更安排藍染體驗與走讀，讓民眾親手感受傳統工藝，象徵新橋將持續串起三峽的人文與日常。

水利局長宋德仁說明，三峽河曾於蘇拉及蘇迪勒颱風期間溢堤，因舊橋梁底高度不足，橋墩沖刷，被經濟部水利署列為優先改建橋梁。新橋抬高梁底，橋墩由2處減為1處並配合右岸橋台退縮，使通水斷面增加約18%，達到100年重現期的防洪標準。同時，橋面寬度由15公尺拓寬至25公尺，提供更寬敞的活動空間，兼顧防洪安全、通行與景觀需求。

宋德仁指出，長福橋改建總經費9.19億元，由經濟部水利署補助主橋4.5億元，新北市府自籌4.69億元。自109年規劃起，歷經4年多籌備，期間辦理9場地方說明會及多達26次里長會勘，更於110年經市府環境美學總顧問諮詢審查及通過市府文資審議大會，逐步化解疑慮並達成共識。在113年4月拆除舊橋後，為降低施工對周邊的影響，市府不僅新建三峽國光路停車場，更搭設臨時人行便橋以維持商圈運作與日常通行。

水利局表示，市長侯友宜對長福橋工程極為重視，施工迄今親赴現場視察工程與防汛應變多達6次，嚴密把關施工品質與安全，市府團隊的用心也獲得周邊里長及里民的高度認同。目前新橋已開放行人通行，整體施工進度約83%，將持續施作銜接安溪路堤頂步道及水岸景觀工程。新橋夜晚將投射白色照明轉化成一道潔白山巒，未來更會加入水漾川流之光及色彩的魔力光雕投影，這座兼具防洪與休閒功能的橋梁將成為嶄新的「水岸生活動線」，民眾漫步橋上即可將三峽的山水人文之美盡收眼底，為地方發展翻開新篇章。

新北市三峽區長福橋改建變身三峽水岸新地標，新北市長今天主持啟用通行揭牌典禮，歡迎市民體驗「走橋看河」漫遊新生活。記者王長鼎／攝影
新北市三峽區長福橋改建變身三峽水岸新地標，新北市長今天主持啟用通行揭牌典禮，歡迎市民體驗「走橋看河」漫遊新生活。記者王長鼎／攝影

新北市三峽區長福橋改建變身三峽水岸新地標，新北市長今天主持啟用通行揭牌典禮，歡迎市民體驗「走橋看河」漫遊新生活。記者王長鼎／攝影
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新北市三峽區長福橋改建變身三峽水岸新地標，新北市長今天主持啟用通行揭牌典禮，歡迎市民體驗「走橋看河」漫遊新生活。記者王長鼎／攝影
新北市三峽區長福橋改建變身三峽水岸新地標，新北市長今天主持啟用通行揭牌典禮，歡迎市民體驗「走橋看河」漫遊新生活。記者王長鼎／攝影

三峽 侯友宜 新北

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