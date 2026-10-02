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百年泰雅文物跨海再相遇！ 烏來泰博館「織旅」特展重磅登場

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
頒發小泰陽導覽員培訓計畫獎學金。圖／新北市原民局提供
頒發小泰陽導覽員培訓計畫獎學金。圖／新北市原民局提供

百年前流轉海外的泰雅文物，如今透過研究與重製，成功讓傳統文化知識「回家」。新北市政府原民局於烏來泰雅民族博物館推出「織旅hmgiru tnunan：泰雅織品跨越百年的流轉與重逢」特展，將2025年赴奧地利維也納世界博物館調研的成果帶回在地，並於今天首度展出成功重製的5件百年織品。同步亮相的還有睽違5年完成更新的「泰雅．烏來」常設展，並由烏來國中小學童化身「小泰陽」導覽員導覽，為10月一系列文化活動揭開序幕。

海外調研結合技術重製 讓靜置物件重獲生命「織旅」特展源於泰博館近年持續進行的海外文物調研。2025年泰博館團隊前往歐洲研究典藏文物，並與維也納世界博物館簽署合作備忘錄。為避免調研僅止於報告，泰博館邀請野桐工坊及在地織者合作，透過技術推演、反覆試作與天然染色實驗，成功解析剪換經線、浮織等複雜技藝，將5件典藏織品完美重製，讓百年前的傳統技藝轉化為當代可理解與實踐的技術知識。

展覽更展出藝術家宜德思．盧信與母親尤佑倍苓跨世代合作的作品「種子」，象徵織藝如種子般扎根萌芽、薪火相傳；現場亦首度導入AI互動設備，提供觀眾沉浸式的數位文化體驗。

常設展更新與在地傳承 打造國際交流盛會 「泰雅．烏來」常設展本次以族人第一人稱視角與族語詞彙進行書寫，大幅拉近觀眾與泰雅文化的距離。泰博館同時推動「小泰陽導覽員培訓計畫」，讓孩子以童趣視角連結傳統器物與現代生活，實現「自己的文化自己說」。

新北市原民局局長林瑋茜Siku Yaway表示，10月份的系列活動串聯了「研究、對話到實踐」的文化路徑。泰博館將於10月22日至23日舉辦「迴旋：2026原住民族博物館與文化經濟產業國際論壇」，邀請奧地利學者及各界專家跨國交流；24日則由「烏來織藝節」接力登場，透過時尚展演、市集與DIY體驗，呈現傳統工藝在現代生活中的多元生命力。

無袖短衣飾以白色直、橫條紋及貝珠，為泰雅族男性儀禮服飾，象徵勇武成就與社會地位。圖／新北市原民局提供
無袖短衣飾以白色直、橫條紋及貝珠，為泰雅族男性儀禮服飾，象徵勇武成就與社會地位。圖／新北市原民局提供

圖左此件無袖長衣衣長至大腿，保留泰雅傳統服飾常見的長方形衣制與菱形織紋特色。圖／新北市原民局提供
圖左此件無袖長衣衣長至大腿，保留泰雅傳統服飾常見的長方形衣制與菱形織紋特色。圖／新北市原民局提供

攜物袋袋身以橫線形紋及多種菱形組合織紋裝飾，兼具日常攜物功能與織作美感。圖／新北市原民局提供
攜物袋袋身以橫線形紋及多種菱形組合織紋裝飾，兼具日常攜物功能與織作美感。圖／新北市原民局提供

烏來 博物館 文物

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