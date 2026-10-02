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寧夏夜市大樓下「磁磚雨」議員憂：危及晚上觀光客人潮

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市寧夏路一處大樓，上午發生磁磚掉落，且夾雜混凝土塊，幸好無人受傷。圖／議員陳怡君提供
台北市寧夏路一處大樓，上午發生磁磚掉落，且夾雜混凝土塊，幸好無人受傷。圖／議員陳怡君提供

台北市寧夏路一處大樓，上午發生磁磚掉落，且夾雜混凝土塊，幸好無人受傷，僅砸到停在一樓的小貨車。因鄰近寧夏夜市，議員陳怡君到場關心，若繼續下「磁磚雨」，晚上恐危及觀光客。北市建管處表示，已於周邊拉設封鎖線，張貼安全告示警示行人。

北市警上午9時58分獲報寧夏路該處大樓磁磚掉落，派員到場後立即拉設封鎖線，現場無人受傷，一旁小貨車前擋風玻璃受損，並未影響交通，也通報環保局及建管處到場，聯繫管委會處置後續。

陳怡君指出，發生大量磁磚掉落的地點，有部分是在人行道上，又鄰近寧夏夜市，擔心上面掉落的磁磚會再擴大，危及逛夜市的民眾，且她說有一些已經是水泥塊，她到場時，有些大塊的已經被撿起來，萬一被磁磚擊落頭頂，可能會造成重傷。

陳怡君說，市府第一時間也沒有說寧夏夜市晚上是否能夠營業，觀光客的安全，市府不能推卸責任，人命關天，萬一再有磁磚雨，後果不堪設想。

北市建管處表示，大同區寧夏路的建築物外牆剝落案，已在第一時間派員會同建築師赴現場勘查，確認為頂樓磁磚及混凝土塊剝落，現已於周邊拉設封鎖線並張貼安全告示警示行人，後續將正式發函限期管委會1個月內完成修繕。

另外，建管處指出，已經派員了解，若這次剝落事件，致有人員受傷或車輛財損情事，將依建築法相關規定予以裁處，如至115年底前未依規定申報外牆申報，也將依違反建管自治條例裁處。

台北市寧夏路一處大樓，上午發生磁磚掉落，且夾雜混凝土塊，幸好無人受傷。圖／議員陳怡君提供
台北市寧夏路一處大樓，上午發生磁磚掉落，且夾雜混凝土塊，幸好無人受傷。圖／議員陳怡君提供

夜市 大樓

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