雙十連假去哪？六福村推SNOOPY萬聖祭 兒童399元再送限定票卡

雙十連假何處去？六福村今年萬聖節攜手PEANUTS推出「SNOOPY萬聖祭」，園區集結巨型SNOOPY扭蛋機、3米歐拉夫南瓜園、黃色校車等10大打卡場景，雙十連假12歲以下兒童入園優惠399元（3歲以下為免票），加贈史努比票卡，活動一路持續至11月22日。

六福村表示，今年首度登場的「SNOOPY萬聖祭」以美式風格為主軸，將PEANUTS經典漫畫元素融入校園及萬聖節場景，主要立體造景集中在「美國大西部」園區，從入口一路延伸多處拍照景點。

其中高達250公分的黃色巨型扭蛋機，上方可見SNOOPY以經典睡姿躺臥，旁邊還有開心跳舞的SNOOPY；中央廣場環型步道則設置面向阿拉伯皇宮湖面的「湖畔長椅SNOOPY」，遊客可坐在一旁合影。

想拍出萬聖節氣氛，SNOOPY CAFE前則打造南瓜園，3米高、戴著帽子的歐拉夫搭配10多顆不同表情的南瓜。園區另有超過2米高的「閱讀SNOOPY」，以及PEANUTS花生家族黃色校車，車窗可見查理布朗、露西、莎莉等角色，進入車內還可看到SNOOPY化身校車司機。

除了立體造景，園區也設置「夜空南瓜田」、PEANUTS家族過馬路、PEANUTS SCHOOL入口拱門及查理布朗足球門等大型場景，讓遊客模仿漫畫人物動作拍照。

園內另設兩處SNOOPY主題商店，分別位於入園門口及美國大西部區，販售杯墊、針織提袋、吸管玻璃水壺、造型頸枕、餐具組等商品；美國大西部商店內還有史派克、貝兒、歐拉夫等SNOOPY兄弟姊妹立體造景。

六福村同步推出萬聖節門票優惠，民眾本人出示SNOOPY相關實體周邊，可享699元優惠票並獲限量SNOOPY票卡；雙十連假期間，12歲以下兒童入園優惠399元並贈史努比票卡，3歲以下免票。此外，全身變裝面積達70%可購599元萬聖變裝票，每日下午1時後入園則有699元午後票。

「SNOOPY萬聖祭」即日起至11月22日登場，六福村平日營業時間為上午9時30分至下午5時，假日上午9時至晚間7時30分，假日下午5時後僅開放美國大西部區。