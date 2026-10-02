影／鶯歌南鶯市民活動中心啟用 侯友宜：持續推動活動中心新建與改善

位於新北市三鶯線LB09陶瓷老街站公三公園內的鶯歌區南鶯市民活動中心今天舉行落成啟用典禮，市長侯友宜偕同在地民意代表、里長、地方仕紳等特別以刺破「大球包小球」的啟用儀式，伴隨紅球與金色碎紙灑落，象徵鴻運當頭、財源廣進與福氣傳承。

新北市長侯友宜今出席鶯歌區南鶯市民活動中心啟用典禮時表示，南鶯市民活動中心順利解列並借用中油用地後落成啟用，鄰近鶯歌陶瓷老街站，是一座最現代化且最舒適的市民活動中心，總經費3733萬9511元。場地能讓在地長輩與市民朋友前來唱歌、跳舞，享受開心健康的日常生活。

侯友宜指出，在他任內這幾年間，新北市已完成32間市民活動中心新建，還有8間正在興建中，並對全市461間既有活動中心全面體檢，達成率超過八成。市民活動中心對於長輩與在地市民而言，是促進健康、增進交流的重要場域，發揮了關鍵的作用。

侯友宜強調，市府未來會繼續努力推動市民活動中心的新建，並全力做好既有場館的改善與維護，打造更優質的在地社區生活空間。

活動現場除由永吉國小口琴隊帶來精采表演，炒熱氣氛，侯友宜並特別在啟用紀念盤簽名，永久留存南鶯市民活動中心啟用的重要里程碑。

民政局長林耀長表示，南鶯市民活動中心為地上1層之建築，面積約303.7平方公尺，建築外觀搭配捷運三鶯線車體及公園綠蔭，以白、淺藍、淺綠相間的垂直條紋融入公園地景。正面大面積玻璃門搭配兩側錯落長窗，引進自然光線，不僅讓室內外視覺產生連結，也讓公園景致成為建築外觀的一部分。未來可辦理研習、老人共餐、銀髮俱樂部及社區照顧關懷據點等。

此外，南鶯市民活動中心周邊緊鄰鶯歌陶瓷老街、陶瓷博物館及新北市美術館，不僅交通動線十分便利，更融入「三鶯文創整合計畫」的文化共榮圈中，推動鶯歌發展。

新北市鶯歌區南鶯市民活動中心今天舉辦啟用典禮，市長侯友宜表示，會持續推動活動中心新建與改善。記者王長鼎／攝影

新北市鶯歌區南鶯市民活動中心今天舉辦啟用典禮，市長侯友宜表示，會持續推動活動中心新建與改善。記者王長鼎／攝影

新北市鶯歌區南鶯市民活動中心今天舉辦啟用典禮，市長侯友宜表示，會持續推動活動中心新建與改善。記者王長鼎／攝影