影／新北消防前局長黃德清病逝 侯友宜哀悼感念17年守護市民

新北市政府退休參事、消防局前局長黃德清，驚傳病逝衛生福利部雙和醫院，享壽61歲。據悉，黃德清9月27日因嚴重胃痛、冒冷汗及黃疸等症狀，經救護車急送雙和醫院治療，住院3天後病情持續惡化，搶救不治。家屬已安排10月9日舉行告別式。

黃德清日前病逝，新北市長侯友宜今天出席鶯歌區南鶯市民活動中心啟用典禮後受訪時，表達深切哀悼與不捨。侯友宜表示，黃德清奉獻於新北市災害防救工作長達17年，幾乎將一生的心力都投入在守護市民生命的事業上。

侯友宜高度肯定黃德清是一位非常優秀、傾心全力投入的消防夥伴，讓新北市能有更優質的消防團隊。得知其離世的消息令人難過與難過，這麼優秀的人才離去著實令人相當不捨。

侯友宜向黃德清的家屬表達最誠摯的慰問，盼家屬節哀順變。同時他也期許消防夥伴能繼承黃德清的遺志，持續守護新北市的安全。大家會好好懷念黃德清前局長對新北市的付出與貢獻，未來的消防團隊也會繼續努力，以對得起他多年來的辛勞與奉獻。