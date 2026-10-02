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影／幼兒園交通車傳火燒車 侯友宜：全面加強幼童車輛安全檢查與監督

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
針對康軒文教幼兒園交通車今天發生火燒車事故，新北市長侯友宜今表示，全面加強幼童車輛安全檢查與監督。記者王長鼎／攝影
針對康軒文教幼兒園交通車今天發生火燒車事故，新北市長侯友宜今表示，全面加強幼童車輛安全檢查與監督。記者王長鼎／攝影

新店康軒幼兒園娃娃車今早發生火燒車事件，所幸司機與隨車人員引導全數幼生下車，車上12人均安全疏散，無人受傷。

針對康軒文教幼兒園交通車發生火燒車事故，新北市長侯友宜今天出席鶯歌區南鶯市民活動中心啟用典禮後受訪表示，市府在第一時間接到通報後，首要關注的是學童安全。所幸車上所有孩子均平安無事，這是最大的欣慰。

侯友宜強調，市府已要求教育局派員深入了解事故發生的原因，針對車輛的保養、檢修與維護狀況進行全面調查。此外，檢討範圍不限於單一幼兒園，市府將對轄內所有幼童專用車輛展開全方位的調查與提醒，隨時落實監督責任。

侯友宜表示，不論是在交通車上還是幼兒園內，市府都有責任全力守護孩子們的安全，確保學童在各項環境中都能安心學習與成長。

侯友宜 火燒車 幼兒園

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