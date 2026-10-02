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影／沈伯洋喊營養午餐可自費 蔣萬安轟立場反覆

攝影中心／ 記者張文玠／即時報導
台北市長蔣萬安（中）在世貿受訪，針對營養午餐政策批評沈伯洋立場前後矛盾，呼籲對方對市民說清楚。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安（中）在世貿受訪，針對營養午餐政策批評沈伯洋立場前後矛盾，呼籲對方對市民說清楚。記者張文玠／攝影

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋主張台北市推動自己的營養午餐法案，並保留家長自費選擇，台北市長蔣萬安今天受訪時質疑，沈伯洋在學童營養午餐政策上的立場前後不一，應向台北市民說明清楚。

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蔣萬安表示，台北市推動學生營養午餐免費，除了希望減輕家長育兒負擔，更重要的是讓每個孩子不因家庭經濟條件不同，在校園餐桌上產生差異。他指出，沈伯洋先前提出恢復自費機制，如今又表示希望延續免費政策，政策立場有所變化。

蔣萬安進一步指出，過去民進黨在中央層級對營養午餐專法的立場並不支持，如今沈伯洋卻主張地方政府可以自行訂定相關法案，因此認為對方應針對政策主張及立場轉變，向市民完整說明。

另外，蔣萬安今天出席世貿一館「2026 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽」開幕典禮時表示，美食是認識一座城市重要的窗口與橋梁，台北作為國際城市，也期待透過國際廚藝競賽平台，讓台灣美食以及優秀廚藝人才有更多機會走向國際、被世界看見。

台北市長蔣萬安（中）出席2026TCAC台灣國際廚藝挑戰賽，為大會冰雕注入彩酒啟動賽事。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安（中）出席2026TCAC台灣國際廚藝挑戰賽，為大會冰雕注入彩酒啟動賽事。記者張文玠／攝影

台北市長蔣萬安登上廚藝挑戰賽開幕典禮舞台，向全場參賽選手與觀眾揮手致意。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安登上廚藝挑戰賽開幕典禮舞台，向全場參賽選手與觀眾揮手致意。記者張文玠／攝影

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