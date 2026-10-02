2026八里城市沙雕展展期最後倒數 把握雙十連假最後機會

2026八里城市沙雕展開展以來，吸引眾多民眾到訪參觀，展覽將在10月11日閉展，適逢雙十連假迎來最後觀展時刻，新北市高灘處邀請民眾把握展期最後機會，一起相約家人好友走訪八里左岸，欣賞沙雕藝術及河岸景緻。

高灘處表示，今年八里城市沙雕展以San-X Universe人氣角色融入沙雕創作，呈現各具特色的造型與場景。除沙雕外，八里左岸展區設置1組拉拉熊大型氣偶，淡水端則有角落小夥伴大型氣偶，串聯淡水河兩岸遊憩景點，成為河岸吸睛亮點。民眾除了可近距離欣賞沙雕作品的細膩工法，也能與喜愛的角色拍照留念，搭配淡水河岸景緻，感受沙雕藝術與人氣角色相互結合的展覽魅力。

八里城市沙雕展從白天到夜晚各有不同風貌，白天可細細欣賞沙雕作品的立體造型與雕刻細節，傍晚迎著河岸微風欣賞淡水河夕陽，入夜後則有光環境點亮展區，透過燈光變化呈現不同於白天的觀展氛圍。觀展之餘，民眾也可騎乘自行車悠遊八里左岸、搭乘渡船往返淡水或順遊十三行博物館、八里老街等周邊景點，從賞沙雕、遊河岸到品嚐在地美食，體驗八里豐富多元的遊憩方式。

隨著展覽進入最後倒數，雙十連假也正是安排八里河岸小旅行的好時機。「2026八里城市沙雕展」展出至10月11日止，邀請民眾把握最後觀展時光，相約親朋好友走訪八里左岸，白天賞沙雕、傍晚看夕陽、夜間賞光環境，再串聯周邊景點與在地美食，從不同角度感受八里的自然景觀、文化特色與河岸休閒魅力，為雙十連假留下美好回憶。更多活動資訊請至活動官網或「新北水漾 新北水利局」Facebook粉絲專頁查詢。

八里城市沙雕展交通資訊，搭乘捷運淡水線至關渡站，並轉乘紅13公車，於左岸公園（左岸碼頭）站下車。搭乘捷運淡水線至淡水站，並轉乘115公車，平日於渡船頭站下車，假日於左岸公園（左岸碼頭）站下車假日採預約制，需於發車前一日 22:30 前至「跳蛙公車APP」或「北北基好玩卡」完成線上購票預約。自行前往，導航可搜尋八里左岸公園。

把握與San-X Universe的角色們在八里相見的時光。圖／新北高灘處提供

2026八里城市沙雕展自開展以來吸引眾多民眾前來參展，展現高人氣。圖／新北高灘處提供