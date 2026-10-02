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租金4500變7000！2男聯手造假租約 連領31月租金補貼被抓包

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹莊男原以每月4500元承租套房，為申請租金補貼，竟與林男聯手偽造房東簽名、印文，還把租金改成7000元，前後領走12萬4000元補貼。新竹地院依行使偽造私文書罪判林男6月、莊男4月徒刑，均可易科罰金。

判決書指出，莊男原向宋姓房東承租新竹市一處套房，雙方約定每月租金4500元，租期自2018年7月15日至2019年7月31日，期滿後轉為不定期限繼續契約。莊男之後未繳租金，另遭法院判決應遷讓房屋並給付租金。

由於申請租金補貼的契約文件應記載租賃期限，不定期租約申請時可能被要求補正，莊男明知自己不具領取租金補助資格，仍與林男聯手申請補貼。林男先提供自己的郵局帳戶，莊男則在2022年7月17日偽造一份住宅租賃契約。

莊男不僅將租金從實際每月4500元改成7000元，還在出租人欄位偽簽宋姓房東姓名並偽造印文，虛構租期為2022年7月17日至2025年7月17日，再於同年10月透過網路上傳假租約、租金補貼申請書及林男帳戶資料，申請「300億元中央擴大租金補貼專案」。

承辦人員未察覺有異，核定每月4000元租金補貼，2022年11月至2023年10月共領4萬8000元；之後系統沿用舊資料，2023年11月至2024年11月再領5萬2000元，2025年1月至6月又領2萬4000元，前後共取得12萬4000元，款項均匯入林男帳戶。

直到2024年11月，國土署政風室向房東母親求證，才發現租約有異。兩人到案後均坦承犯行。林男一度稱曾將3000元交給莊男，但莊男否認拿到錢，法官認為沒有證據證明林男曾分錢，因此認定12萬4000元犯罪所得全由林男取得，依法宣告沒收，無法沒收時追徵價額。

法官審酌兩人為取得補貼偽造租約，損害房東及政府核發租金補貼的正確性，但犯後均坦承犯行，最終依行使偽造私文書罪判林男有期徒刑6月、莊男4月；易科罰金18萬元、12萬元；假租約上的房東偽造簽名及印文也依法沒收。全案可上訴。

新竹莊男原以每月4500元承租套房，為申請租金補貼，竟與林男聯手偽造房東簽名、印文，還把租金改成7000元，前後領走12萬4000元補貼。聯合報系資料照片
新竹莊男原以每月4500元承租套房，為申請租金補貼，竟與林男聯手偽造房東簽名、印文，還把租金改成7000元，前後領走12萬4000元補貼。聯合報系資料照片

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