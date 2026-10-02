公所員工小確幸！板橋60年老房舍改造活化 給宿舍誘因提高留任率

新北板橋區四川路上、有60年歷史的4棟早期台北縣板橋鎮公所時期2層樓員工職務宿舍，原本閒置，板橋區公所近期整理修繕改為10間房間，提供雙北市以外的員工依規定租用，將老舊公有房產活化再利用，由於有優質的住宿環境，減少租屋支出，有助於提高留任率，一舉多得。

板橋區長陳奇正表示，四川路員工宿舍於民國56年興建完成啟用，房舍迄今有60年歷史，早期在鎮公所時代為主管職務宿舍，使用人及眷屬往生後陸續歸還公所，因屋齡久房舍老舊，部分空間及60年前的設備已無法符合現代住宿使用需求，公所去年整修1棟宿舍完成後現有3人入住，此次再完成3棟房舍整修，工程包括土木泥作工程、室內裝修工程，以及水電、空調管線與相關設備更新，改善建物天花板、牆壁、地板、隔間、防水及管線設備、通風等，共增加7間房間，大幅提升整體使用機能。

板橋區公所指出，近年通貨膨脹衍生租屋租金大幅提升，為了能夠照顧員工，讓雙北市以外來到板橋區公所服務的人減少在外租屋支出，藉由這次將60年老舊宿舍大改造，也能提升員工留任率，減少因人員頻繁流動導致的接軌期、訓練成本與服務品質波動，期能為板橋區的市民提供更優質的服務。

板橋鎮公所時代老舊斑駁60年歷史的主管職務宿舍，透過室內空間改善及設備更新，並將建築空間採光與通風優化，延續公有資產使用價值，活化再利用成為現代化公有宿舍，員工住宿品質大幅升值，居住環境更加完善。

新北板橋區四川路上、有60年歷史的4棟早期台北縣板橋鎮公所時期2層樓員工職務宿舍，原本閒置，板橋區公所近期整理修繕改為10間房間，提供雙北市以外的同仁租用。圖／板橋區公所提供

新北板橋區四川路上、有60年歷史的4棟早期台北縣板橋鎮公所時期2層樓員工職務宿舍，原本閒置，板橋區公所近期整理修繕改為10間房間，提供雙北市以外的同仁租用。圖／板橋區公所提供