新北市府參事、前消防局長黃德清病逝 享壽61歲

115年國慶晚會10月9日晚間6點將在新北市板橋第一運動場登場。新北文化局響應今年國慶晚會「世界的舞台．齊聚台灣」主題，10月9日至10日在板一運動廣場推出「新北萬花筒」，規劃有「萬花舞台」、「萬映好市」及「萬象小作」三大主題，集結多元文化展演、特色市集、文化體驗及親子互動演出。其中「萬象小作」6場文化體驗活動將於今天(1日)下午2點開放線上報名。

2026-10-01 13:56