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新北市府參事、前消防局長黃德清病逝 享壽61歲

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市府參事、前消防局長黃德清昨驚傳病逝，享壽61歲。圖／聯合報系資料照
新北市府參事、前消防局長黃德清昨驚傳病逝，享壽61歲。圖／聯合報系資料照

新北市政府參事、前消防局長黃德清，驚傳昨在衛生福利部雙和醫院病逝，享壽61歲。據悉，黃德清於9月27日因嚴重胃痛、冒冷汗及黃疸等症狀，經救護車急送雙和醫院治療，住院三天後病情持續惡化，最終不治。家屬已安排於10月9日舉行告別式。

黃德清畢業於中央警察大學消防學系第52期，資歷完整。歷任台北市消防局中隊長、基隆港務消防隊長、消防署專員及苗栗縣消防局長等職。其職涯核心位於新北市，擔任新北市消防局長長達17年，為該局任期最長的首長；2024年轉任新北市政府參事，並於今年7月退休。

黃德清仕途順遂，自台北縣時期獲周錫瑋縣長重用，新北市升格後持續獲得朱立倫、侯友宜兩任市長倚重，被視為市府團隊中的「三朝元老」。

2023年初，黃德清因捲入婚外情風波，考量影響市府形象主動請辭獲准；2024年12月回鍋擔任新北市政府十二職等參事，當時曾引發外界討論。如今驟逝，令警消界與政壇人士深感震撼與惋惜。

新北 基隆港 雙和醫院

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